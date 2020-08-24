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Запретил снимать маски до 30 сентября 2020 губернатор Андрей Травников

21:09 24.08.2020 Фото: nso.ru
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По словам губернатора, задачей властей является подготовится ко всем возможным рискам в связи с угрозой микс-эпидемии. Под ней он понимает сочетание коронавируса, различных ОРВИ и гриппа.

Запретил снимать маски до 30 сентября 2020 губернатор Андрей Травников
В Новосибирской области до 30 сентября продлен масочный режим

Сегодня, 24 августа, губернатор Новосибирской области продлил до 30 сентября режим повышенной готовности в регионе. Это подразумевает сохранение масочного режима. Об этом Андрей Травников заявил на оперативном совещании с региональным правительством.

По словам губернатора, задачей властей является подготовится ко всем возможным рискам в связи с угрозой микс-эпидемии. Под ней он понимает сочетание коронавируса, различных ОРВИ и гриппа.

- В связи с необходимостью продолжения реализации противоэпидемиологических мероприятий, в частности, соблюдения масочного режим, режим повышенной готовности продлить до 30 сентября, - заявил Андрей Травников.

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От редакции

Вас напрягает ношение масок?

Аноним, 24 августа 2020 13:02
НВР:
Матом можно ответить?
От модератора. Можно, но никто его тогда не увидит.
Лина, 24 августа 2020 14:01
Слабоват совсем этот губернатор. Впрочем других там не держуть.
Аноним, 24 августа 2020 21:43
Приучить людей к покорности и рабству - одна из задач власть имущих. А все эти басни о пандемии - всего лишь повод.

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