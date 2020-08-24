Запретил снимать маски до 30 сентября 2020 губернатор Андрей Травников

По словам губернатора, задачей властей является подготовится ко всем возможным рискам в связи с угрозой микс-эпидемии. Под ней он понимает сочетание коронавируса, различных ОРВИ и гриппа.

В Новосибирской области до 30 сентября продлен масочный режим

Сегодня, 24 августа, губернатор Новосибирской области продлил до 30 сентября режим повышенной готовности в регионе. Это подразумевает сохранение масочного режима. Об этом Андрей Травников заявил на оперативном совещании с региональным правительством.

По словам губернатора, задачей властей является подготовится ко всем возможным рискам в связи с угрозой микс-эпидемии. Под ней он понимает сочетание коронавируса, различных ОРВИ и гриппа.

- В связи с необходимостью продолжения реализации противоэпидемиологических мероприятий, в частности, соблюдения масочного режим, режим повышенной готовности продлить до 30 сентября, - заявил Андрей Травников.