22 августа в 12.20 час. водитель автомобиля «Исузду» врезался в дерево на территории санатория «Жемчужина» в Бердске. В ДТП никто не пострадал. В Госавтоинспекции Новосибирской области сообщили, что автомобилем управлял водитель, не имеющим права на управление транспортным средством. Он отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.
Врезался в дерево водитель Isuzu без прав в санатории «Жемчужина» Бердска
15:45 24.08.2020
Мужчина отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.
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