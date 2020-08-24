Врезался в дерево водитель Isuzu без прав в санатории «Жемчужина» Бердска

Нетрезвый водитель- опасность за рулем

22 августа в 12.20 час. водитель автомобиля «Исузду» врезался в дерево на территории санатория «Жемчужина» в Бердске. В ДТП никто не пострадал. В Госавтоинспекции Новосибирской области сообщили, что автомобилем управлял водитель, не имеющим права на управление транспортным средством. Он отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.