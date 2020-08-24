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Запретил брать деньги за вход в дендропарк губернатор Андрей Травников

14:45 24.08.2020 Фото: pixabay.com
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Эта инициатива в любом случае не прошла бы через правительство Новосибирской области, заявил глава региона.

Запретил брать деньги за вход в дендропарк губернатор Андрей Травников
Никакого платного входа в дендропарк не вводится

Губернатор Новосибирской области в ходе оперативного заседания правительства региона высказался категорически против инициативы введения платы за вход в новосибирский дендропарк.

Министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Андрей Даниленко доложи губернатору о том, что в 2019 году в Закон РФ №33 «Об особо охраняемых природных территориях» были внесены изменения (статья 5.1), касающиеся введения платного входа на такие территории. «Это связано с тем, что, в том числе и в нацпроекте «Экология», предусмотрено развитие экологического туризма с использованием ресурсов особо охраняемых территорий не только для повышения культурного уровня, но и с целью экологического просвещения населения. При этом установлено, что перечень лиц, для которых посещение данных территорий бесплатно, и порядок установления платы отнесены к компетенции Правительства Российской Федерации. Правительство РФ в июле 2020 года Постановлением №1039 приняло правила определения платы и определило 17 категорий лиц, для которых допуск на особо охраняемые территории – бесплатный. Определение иных категорий лиц, допускаемых туда на бесплатной основе, отнесено к компетенции субъектов РФ. Был подготовлен проект для соответствующего общественного обсуждения. Если общественное обсуждение показывает, что введение платы за вход не нужно, значит, проект такого решения на рассмотрение региональным Правительством вынесен не будет», – пояснил министр.

Андрей Травников отметил, что Новосибирск «вторую неделю «гудит» по поводу странной инициативы – введения платного входа в дендропарк. Если надо было узнать общественное мнение, спросили бы коллег, депутатов, меня. Ответ абсолютно очевиден, и конечно, мы будем против введения платного входа в дендропарк. Эта инициатива в любом случае не прошла бы через правительство Новосибирской области. Если этот шаг нужен был для того, чтобы избежать претензий надзорных органов или отложить исполнение Постановления Правительства РФ, то надо было заранее всех предупреждать, что это надо для выполнения формальных процедур. Надо поставить точку – общественное мнение получено, оно яркое и чёткое. Никакого платного входа в дендропарк мы не вводим», – заявил Губернатор.

Источник: nso.ru

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