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Тайно вывозить жертв пыток за город стали работники изолятора в Минске

14:30 24.08.2020 Фото: pixabay.com
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Заключенных в самом плохом состоянии тайно вывозят за город, в район МКАДа, иногда просто на улицу, подальше от ИВС, и просто выбрасывают из автозаков, рассказала свидетельница.

Тайно вывозить жертв пыток за город стали работники изолятора в Минске
Работники изолятора в Минске стали тайно вывозить жертв пыток за город

Работники изолятора временно содержания (ИВС) на улице Окрестино в Минске, прозванного «пыточным» за жестокость по отношению к заключенным, перестали выпускать на люди сильно избитых людей. Об этом пишет корреспондент «Ленты.ру» в репортаже из волонтерского лагеря, разбитого у стен учреждения.

По словам одной из волонтеров, из-за того, что происходящее здесь привлекло внимание прессы и общественности, жертв пыток перестали выпускать из ворот изолятора, где на них сразу обратят внимание. Заключенных в самом плохом состоянии тайно вывозят за город, в район МКАДа, иногда просто на улицу, подальше от ИВС, и просто выбрасывают из автозаков, рассказала свидетельница.

«У нас есть машины, которые едут за автозаками и подбирают людей, но на днях одного водителя просто обстреляли», — рассказала она.

Ранее сообщалось, что белорус, пропавший 12 августа, в день последнего силового разгона митинга, был найден повешенным в лесопарке в Минске. По неподтвержденным данным, на его теле были следы избиений.

Его вдова Евгения Кривцова рассказала, что в последний раз ее муж Никита выходил на связь с семьей в первой половине дня 12 августа, когда направлялся на работу в Королев Стан (Минская область). Последняя локация, где отметился его телефон, — Республиканский центр неврологии и нейрохирургии в Минске. Женщина искала мужа десять дней, но даже не смогла выяснить, был ли он задержан.

Волонтеры начали дежурить у стен изолятора после первого силового разгона митинга в день выборов 9 августа. Изначально там собралась очередь из людей, которые не могли найти близких. Постепенно на помощь к ним и тем, кого выпускают из ИВС, стали приезжать добровольцы, готовые оказывать разнообразную помощь — психологическую, юридическую, медицинскую и другую, а также бесплатно накормить.

Протесты в Белоруссии продолжаются третью неделю. Люди требуют отменить итоги выборов, на которых победил Александр Лукашенко, отправить старое руководство в отставку и провести новые выборы, а также привлечь к ответу силовиков за жестокие разгоны митингов в первые дни. Десятки предприятий страны, в том числе стратегические заводы МАЗ, МТЗ, БелАЗ объявили забастовку или готовятся к ней. Лукашенко настаивает, что протест проплачен западными врагами Белоруссии, а протестующие сами бросались на ОМОН.

Источник: lenta.ru

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