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Отказываются от вакцины коронавируса 52% россиян

15:15 24.08.2020 Фото: pixabay.com
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Более 40% россиян уже готовы привиться от коронавируса с помощью новой вакцины "Спутник V".

Отказываются от вакцины коронавируса 52% россиян
ВЦИОМ: более 40% жителей России уже готовы сделать прививку от коронавируса

По данным, которые привел глава Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров, не хотят делать прививку 52% респондентов.
Более 40% россиян уже готовы привиться от коронавируса с помощью новой вакцины "Спутник V". Такие данные привел в субботу глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров на форуме "Территория смыслов".
"Новая вакцина русская "Спутник V". Будем мы прививаться или нет? 42% говорит: "Да, скорее всего", а 52%: "Нет, не будем прививаться", - сказал он.

"Интересный кейс для осмысления, в каком состоянии наше общество сегодня находится. С одной стороны, мы все боимся и хотим, конечно же, этот страх снять. Хотим получить гарантию не заразиться. Как? Для этого, конечно, надо вакцинироваться. Тем не менее большинство вакцинироваться не планируют. Почему? Боятся, не верят, опасаются", - отметил Федоров.

По его словам, в опросе приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте 18 лет и старше.

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, получившую название "Спутник V". Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ и прошел клинические испытания в июне - июле. Он основан на уже известной платформе, на которой создали еще ряд вакцин.

Как отметили в Минздраве, опыт применения подобных препаратов показывает, что они способны давать длительный иммунитет - до двух лет. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявлял, что Россия уже получила заявки от 20 стран на поставку 1 млрд доз вакцины.

Источник: ТАСС

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От редакции

Будете прививаться или нет?

Аноним, 24 августа 2020 15:30
НВР:
Нет! Но я разрешаю коронаверующим, влить в себя и мою не использованную дозу!

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