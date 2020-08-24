3 самых глупых мужчины по знаку зодиака. Не отягощены интеллектом, но считают себя очень умными. Кто они?

Звезды выделили среди зодиакального семейства три мужских знака, не одаренных умом

Рак

Если вы решили попросить помощи у мужчины-Рака, то можете не надеяться на хороший результат. Раки созданы для мечтаний и отдыха (по их мнению), уж точно не для работы как физической, так и умственной. Им вполне комфортно в том положении, в котором они находятся, и прилагать какие-либо усилия для развития собственного «я» они не будут. Конечно, эту ношу вы можете взвалить на себя, и попытаться образумить Рака, но вряд ли он захочет вылезать из своего панциря.

Лев

Мужчина-Лев, несомненно, очарует вас своей харизмой и обаянием. Он живет под маской излишней самоуверенности, с помощью которой пытается скрыть отсутствие остроты ума. Да, Лев признает свой недостаток, но что-то менять в себе не очень спешит. Даже не пытайтесь говорить с ним на серьезные и глубокие темы, – вряд ли он сможет поддержать разговор. Лучше воспринимайте его, как напарника в веселье и легкости.

Козерог

Томный взгляд, задумчивое выражение лица, легкая отстраненность... Мужчина-Козерог кажется таким загадочным и высокодуховным. Но, к сожалению, дело далеко не в этом, – он просто пытается обработать все, что вы сказали уже как пару минут назад. Самое забавное начнется тогда, когда вы попытаетесь намекнуть Козерогу, что пора взять книгу в руки – в ответ вы услышите много нового о себе и своих «примитивных умственных способностях». Козероги не воспринимают даже дружеских советов, поэтому остается лишь смириться с его упертостью и глупостью.

Источник: popcornnews