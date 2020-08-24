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3 самых глупых мужчины по знаку зодиака. Не отягощены интеллектом, но считают себя очень умными. Кто они?

14:37 24.08.2020 Фото: Pikist
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Согласитесь, ничего не бывает хуже, чем общение с глупым человеком. Узнайте, кто же они, эти самые "недалекие" знаки зодиака-мужчины.

3 самых глупых мужчины по знаку зодиака. Не отягощены интеллектом, но считают себя очень умными. Кто они?
Звезды выделили среди зодиакального семейства три мужских знака, не одаренных умом

Рак

Если вы решили попросить помощи у мужчины-Рака, то можете не надеяться на хороший результат. Раки созданы для мечтаний и отдыха (по их мнению), уж точно не для работы как физической, так и умственной. Им вполне комфортно в том положении, в котором они находятся, и прилагать какие-либо усилия для развития собственного «я» они не будут. Конечно, эту ношу вы можете взвалить на себя, и попытаться образумить Рака, но вряд ли он захочет вылезать из своего панциря.

Лев

Мужчина-Лев, несомненно, очарует вас своей харизмой и обаянием. Он живет под маской излишней самоуверенности, с помощью которой пытается скрыть отсутствие остроты ума. Да, Лев признает свой недостаток, но что-то менять в себе не очень спешит. Даже не пытайтесь говорить с ним на серьезные и глубокие темы, – вряд ли он сможет поддержать разговор. Лучше воспринимайте его, как напарника в веселье и легкости.

Козерог

Томный взгляд, задумчивое выражение лица, легкая отстраненность... Мужчина-Козерог кажется таким загадочным и высокодуховным. Но, к сожалению, дело далеко не в этом, – он просто пытается обработать все, что вы сказали уже как пару минут назад. Самое забавное начнется тогда, когда вы попытаетесь намекнуть Козерогу, что пора взять книгу в руки – в ответ вы услышите много нового о себе и своих «примитивных умственных способностях». Козероги не воспринимают даже дружеских советов, поэтому остается лишь смириться с его упертостью и глупостью.

Источник: popcornnews

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От редакции

Встречали таких?

Пион, 24 августа 2020 15:04
Какие глупости!!!
Аноним, 24 августа 2020 15:20
Очередной бред и отсебятина! Мозговитость человека зависит от пращуров давших в ДНК свою жизненную мудрость, но человек может хорошо соображать в какой то одной области очень хорошо, но во всех остальных быть по мнению тех кто разбирается в только в других областях,а в тех не в зуб ногой, может субъективно казаться тупым. Например прекрасно барыжащий товаром в втридорога и спекулирующий даже воздухом, может абсолютно ничего не соображать в машинах или электронике, но это вовсе не значит, что человек абсолютно тупой во всём! Верно? Вот как раз привязывать ум человека к дате рождения и без проверки его мудрости, вешать по знаку зодиака, на него ярлык тупого, вот как раз такое шаблонное мышление и есть тупость!

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