Целитель душ или луч света: кто ты на вечеринке по знаку зодиака? Узнай, кем видят тебя окружающие

Каждый из нас, находясь в обществе друзей, играет определенную роль

Душа компании, молчун, генератор идей, рассказчиков анекдотов, шеф-повар… Проверьте, не ошибаются ли звезды, определив ваш образ друга в зависимости от знака зодиака.

Овен: вечный ребенок

Вы обожаете ребячество и шалости! Готовы строить песочные замки, хрустеть попкорном в кинотеатре и постоянно говорить о своей влюбленности, даже если живете с женой уже десяток лет. Ваша дружеская магия заключается в том, что вы преломляете свою жизнь и жизнь близких людей через призму раскрепощенного детского энтузиазма. Вам присуща удивительная способность «не взрослеть». Она дает и другим людям, находящимся рядом с вами, возможность чувствовать себя молодым и озорным. Вы ярче всех будете «зажигать» на концерте, первым проложите маршрут в путешествии и бесстрашно заночуете в палатке под звездным небом. Друзьям никогда не скучно в вашей компании.

Телец: королева вечеринок

Вино, свечи, шоколад, музыка, танцы, веселье до рассвета – все это ваша стихия. Таким способом вы выражаете внимание и любовь к друзьям. Вы возьмете на себя организацию любой вечеринки. Продумаете все до мелочей: тему праздника, угощение, cервировку стола, музыку и танцы. Как фиксированный знак земли, вы цените качество и деньги. Вам доверяют и считают авторитетом в таких делах. Общий бюджет вы потратите по назначению и предложите друзьям первоклассный отдых. Рядом с вами они чувствуют себя на миллион баксов.

Близнецы: жилетка для нытья

Близнецы, ваш талант к сплетням делает вас специалистом по распаковке личных драм. Вы можете часами слушать о том, как вдруг в жизнь вашей подруги вторглась Его бывшая. Вашему проворному и пытливому уму постоянно нужны новые стимулы и поток информации. Ради этого вы готовы «разматывать» узелки чужих историй и быть жилеткой для нытья. Вам не жалко тратить на это свое время. Отбросив все важные дела и даже работу, вы помчитесь на край города к другу Сергею, чтобы первой услышать о его любовной неудачи. Вроде бы, не плохая характеристика. Но есть одно но! Вы плохо обращаетесь с чужими тайнами. Взболтнуть лишнее – вполне в вашем репертуаре. Пожалуйста, уж если вы возлагаете на себя миссию выслушивать чужие драмы, то не выдавайте никому их подробности.

Рак: заботливый отец

Рак - знак отцовства. Вы обожаете заботиться о других, и в этом вам нет равных. Вы любящий, чуткий, внимательный друг. На вас можно положиться в любую минуту. Вы привезете лекарства, сварите бульон и покормите из ложечки заболевшую подружку. Дело в том, что инстинкты водного знака, к которому вы принадлежите, всегда направлены на сострадание и помощь другим. Ваши друзья, возможно, даже не подозревают, насколько сильно вы переживаете за них. Потому что, делая добро, вы не стремитесь получить благодарность, а поступаете искренне и деликатно.

Лев: луч света

Львам жизненно необходимы человеческое внимание и одобрение. По своей природе – вы артистичный и харизматичный знак Зодиака. В компании друзей вы словно луч света, который виден всем и который всех согревает. Ну не зря же вы родились под самой яркой звездой – Солнцем. Вы будете делать все, лишь бы не остаться незамеченным. Говорить тосты, безумолку шутить, разыгрывать сценки и пародировать друзей. В общем, выступать на сцене с сольными номерами. А еще вы мастер найти для компании неожиданные приключения! За это вас любят и всегда рады видеть.

Дева: тот, кто за всех подумает

Кто придет и в какое время, что взять с собой и каков дресс-код? «Если бы я не задавала этих вопросов, то мы бы никогда не смогли так хорошо проводить время» - так считает Дева. Вы – профессиональный и ответственный социальный организатор. Ваш перфекционизм и исполнительность делают вас тем, кто просчитывает все до мельчайших подробностей. Заказать ресторан, забронировать билеты, выбрать отель и арендовать в путешествии автомобиль – только вы справитесь с этим на все 100%. Вы, однозначно, незаменимый и ценный кадр в дружеской компании.

Весы: миротворец и парламентер

Ваша миссия в компании друзей – не допускать разногласий и поддерживать баланс. Если, не дай Бог, на горизонте замаячил конфликт, то вы тут же броситесь за водой, чтобы затушить возможный пожар. Вы умеете улаживать ссоры и всегда найдете слова для успокоения двух враждующих сторон. Вы проведете работу над ошибками, разъясните, кто был не прав и почему. Когда все остынут, вы, наконец, успокоитесь и поблагодарите себя в очередной раз за миротворческую миссию. Да! Отличная работа! В каждой уважающей себя компании друзей обязательно должен быть хотя бы один человек, родившийся под этим знаком Зодиака.

Скорпион: хранитель тайн

Вы знаете все о своих друзьях. Вы прирожденный детектив, исследующий все, что вам интересно, и устанавливающий связи, которые никто другой не видит кроме вас. В большинстве случаев, когда ваши друзья рассказывают вам что-то о себе, вы уже заранее знаете это. Огромный плюс в том, что вы несете ответственность за накопленные запасы данных. Вы – хранилище чужих тайн и умеете держать их под семью замками. Вы никогда не станете обсуждать кого-то за спиной, и в этом ваша большая человеческая ценность. Вы – один из самых уважаемых друзей в вашей компании.

Стрелец: идейный вдохновитель

Мир не может быть достаточно большим для вас, ведь вы не можете жить без путешествий и новых открытий. С вами так интересно! Фундаментальная космическая мотивация Стрельца - это образование, и когда друзья находятся рядом с вами, они зачарованы вашими знаниями и энергетикой. Вы первоклассный идейный вдохновитель. Вам никогда не скучно и всегда есть, чем заняться. Вы умеете организовать компанию и придумать неожиданное увлечение. Вы помогаете людям открывать умы, развивать потенциал и получать новый опыт. Большие идеи - это кислород, которым вы делитесь с теми, кто питает вашу дружбу.

Козерог: мудрец не по годам

Вы искусны в поддержании длительных дружеских отношений. Вы вдумчивый коммуникатор в социальных сетях и никогда не упустите возможности публично признаться в своем отношении к близким людям. Вы чрезвычайно ответственны и мудры не по годам. К вам выстраиваются в очередь, чтобы получить ценный совет и нужную рекомендацию. Вы редко ошибаетесь. Отчасти в этом играет большую роль ваша превосходная интуиция. Вы не теряете самообладания в стрессовых ситуациях и всегда найдете выход. Никогда не паникуете и легко мобилизуетесь. Вы – надежное плечо и рассудительный разум.

Водолей: универсальный друг

Вы самый неординарный друг, настроение которого меняется каждый час. Вот только недавно вы были не в духе, а сейчас шутите и заливаетесь от смеха. Кстати, и юмор у вас особенный. Иногда вы отпускаете обидные шуточки. Ваши идеи и мысли непредсказуемы, а поступки не редко удивляют. Жизнь вокруг вас бьет ключом и полна событий. У вас большой круг знакомств, и в телефонной книге не хватает места, чтобы сохранить контакты ваших друзей-приятелей. Вы умеете дружить со всеми – в этом деле вы универсальны! Но! Как только вы почувствуете, что кто-то посягает на вашу личную свободу, вы легко удалите его из списка друзей.

Рыбы: целитель душ

Рыбы – эмоциональный и чувствительный знак. Вы – душа компании и умеете выстраивать глубокие связи. Вы обладаете сверхъестественной способностью к сопереживанию. Это волшебный дар, с помощью которого вы умеете исцелять раненные души друзей. Им сложно обойтись без вас и когда случаются критические ситуации, они ищут у вас поддержку и сочувствие. Вы умеете растворять границы между собой и другими. Вы всегда говорите то, что думаете. И пусть иногда это звучит резко, друзья благодарны вам за искренность и честность.

Источник: popcornnews