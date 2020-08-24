«Рванули» фекалии до ЧС: Разрушили канализационный коллектор тонущие в мягком грунте колодцы в Бердске

Фекальные стоки текут у домов №7 и 9 Микрорайона Бердска

На место, где планируют менять разрушенный канализационный коллектор вдоль ул. Боровой в Бердске, со дня на день пригонят технику. Об этом сегодня, 24 августа, «Курьер. Среда. Бердск» рассказал замдиректора муниципального Комбината бытовых услуг Александр Алексеенко. Напомним, что ситуацию с коллектором мэр Бердска признал чрезвычайной.

- Техники пока нет. Нужен мощный экскаватор. Чтобы прокол сделать, нужно выкопать яму примерно 4 на 6 метров. И не придется копать во всю длину. А только в месте входа и выхода, - уточнил Алексеенко.

По его словам, предстоит заменить участок коллектора протяженностью около 250 метров. Но месяц отвели на восстановительные работы «на всякий случай», отметил Александр Алексеевич:



- Как будут вести себя мягкие грунты... Глубина 6 метров, будет заваливаться. Все это в нормальных условиях можно сделать за неделю. Пойдет грунтовая вода, нужно будет откачивать...

Разрушение коллектора в августе 2020 года — это продолжение прошлогодней истории с вытеканием на поверхность фекальных вод из колодца в районе домов №7 и 9 в Микрорайоне за магазином «Вымпел». Рано или поздно должно было рвануть. И наконец это случилось. Настолько серьезно, что объявили ЧС, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Случилась просадка грунта и колодцев, бетонный внутриквартальный коллектор начал разрушаться. Решили заменить ветку, чтобы ликвидировать проблему с подпорами.

Пока ООО «Спецпромстрой» проводит геологические изыскания, чтобы проложить новую ветку канализационного коллектора от ул. Рогачева до ул. Павлова методом подземного бурения.

Таким образом решится проблема с выходом фекальных вод на поверхность у дома №9 в Микрорайоне, подвал которого затапливает. Это продолжается уже больше года. Прошлым летом, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», неделями канализационные стоки заливали внутриквартальные проезды в Микрорайоне Бердска, вытекая на проезжую часть ул. Рогачева.

По словам депутата горсовета Андрея Некрасова, «дурно пахнущая» ситуация тянется с февраля 2019-го. Но тогда оперативно устранить не удалось - коммунальную аварию признали очень масштабной, на ликвидацию которой понадобится много сил и времени.

Причиной фекальных потоков в Микрорайоне тогда назвали провалившийся колодец на ул. Павлова.

- Его нужно восстанавливать. Колодец просел и сломал трубу, которая теперь работает некорректно. При любом засоре возникает подпор. Стоки набираются, напирают и выходят в районе домов №7 и 9 в Микрорайоне — здесь самая низкая точка. Все намного сложнее, чем нам представлялось. Глубина - подземные два этажа. Там грунтовые воды. У нас тонут колодцы, потому что им не на чем держаться — не опоры и они просто проваливаются. В болоте копать невозможно. Это сложный технологический процесс, - прокомментировал Алексеенко, назвав ситуацию критичной.

Прошлым летом худо-бедно фекальный потоп остановили. Но в 2020-м «рвануло» - коллектор разрушился. Теперь придется прокладывать новую 250-метровую ветку.

Летом 2019 года микрорайоновцы сняли на видео журчание фекальной реки.