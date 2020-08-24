Сорвался с обрыва микроавтобус в Грузии. Погибли не менее 17 человек

ДТП произошло недалеко от села Бисо. Микроавтобус упал с высоты около 80 м на каменистый склон.

Горные дороги Грузии могут быть опасны

По меньшей мере 17 человек погибли, трое пострадали в результате падения микроавтобуса с обрыва на горной дороге в районе Душетского муниципалитета на северо-востоке Грузии. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба МВД республики.

"По информации на данный момент, в результате произошедшего погибли 17 человек и пострадали трое, - говорится в сообщении. - Спасатели переправили пострадавших в безопасное место, после чего группы скорой медицинской помощи перевезли их в лечебное учреждение". Ранее МВД сообщало о 12 жертвах.

По данным ведомства, ДТП произошло недалеко от села Бисо. "Микроавтобус упал с высоты около 80 м на каменистый склон", - пояснила пресс-служба.

Спасательные работы на месте координируют заместитель министра внутренних дел Иосеб Челидзе и руководитель службы по чрезвычайным ситуациям Темур Мгебришвили.

Информация о причинах аварии не приводится. МВД начало расследование по факту ДТП.