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"Выкарабкается" ли из комы Навальный, рассказала врач-реабилитолог

16:00 24.08.2020 Фото: pixabay.com
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Алексей находится в коме второй степени. Как заявила врач, это состояние возникает при поражении центральной нервной системы.

Выкарабкается ли из комы Навальный, рассказала врач реабилитолог
Реабилитолог оценила шансы Навального "выкарабкаться" после комы

Состояние здоровья Алексея Навального будет зависеть от того, насколько быстро и точно ему поставят верный диагноз и назначат лечение, заявила "МК" врач-реабилитолог Анна Бондаренко.
По информации газеты, Навальный находится в коме второй степени. Как заявила врач, это состояние возникает при поражении центральной нервной системы.

"Это очень широкое определение, под него подходит и пациент, который пусть с трудом, но узнает врача, родных, и тот, кто практически никак не реагирует на внешние раздражители", — пояснила она.

Собеседница издания подчеркнула, что после выхода из комы одни пациенты способны вернуть все утраченные навыки, другие же "остаются инвалидами".
Реабилитолог рассказала, что многое зависит от возраста человека, общего состояние здоровья, стратегии лечения.
Как указала врач, в ряде случаев кома становится своеобразной защитой организма, поэтому есть шансы, что у Навального это состояние не приведет к необратимым последствиям.
По мнению Бондаренко, высока вероятность, что блогер сможет "выкарабкаться" и эта история для него "закончится удачно".
"Он молодой сильный мужчина. Про его хронические болезни или вредные привычки нам ничего неизвестно, поэтому можно исходить из того, что их нет, а значит, анамнез у него хороший", — цитирует ее газета.

Врач обратила внимание и на тот факт, что Навальному быстро оказали необходимую медицинскую помощь.
Госпитализация Навального
В четверг утром руководителю ФБК* стало плохо на борту лайнера, летевшего из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске, после чего Навального госпитализировали. Его состояние оценивали как тяжелое, он находится в коме.

Омские врачи не нашли ядов и следов их пребывания в анализах пациента. Основным рабочим диагнозом считается нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови.
В пятницу частный самолет с Навальным и его супругой Юлией приземлился в немецкой столице. Блогера транспортировали в клинику "Шарите". В берлинской организации Cinema for Peace заявили, что пациент хорошо перенес полет, его состояние не ухудшилось, но остается критическим.
* ФБК (Фонд борьбы с коррупцией) включен Минюстом в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.

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