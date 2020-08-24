"Выкарабкается" ли из комы Навальный, рассказала врач-реабилитолог

Состояние здоровья Алексея Навального будет зависеть от того, насколько быстро и точно ему поставят верный диагноз и назначат лечение, заявила "МК" врач-реабилитолог Анна Бондаренко.
По информации газеты, Навальный находится в коме второй степени. Как заявила врач, это состояние возникает при поражении центральной нервной системы.
"Это очень широкое определение, под него подходит и пациент, который пусть с трудом, но узнает врача, родных, и тот, кто практически никак не реагирует на внешние раздражители", — пояснила она.
Реабилитолог рассказала, что многое зависит от возраста человека, общего состояние здоровья, стратегии лечения.
Как указала врач, в ряде случаев кома становится своеобразной защитой организма, поэтому есть шансы, что у Навального это состояние не приведет к необратимым последствиям.
По мнению Бондаренко, высока вероятность, что блогер сможет "выкарабкаться" и эта история для него "закончится удачно".
"Он молодой сильный мужчина. Про его хронические болезни или вредные привычки нам ничего неизвестно, поэтому можно исходить из того, что их нет, а значит, анамнез у него хороший", — цитирует ее газета.
Врач обратила внимание и на тот факт, что Навальному быстро оказали необходимую медицинскую помощь.
Госпитализация Навального
В четверг утром руководителю ФБК* стало плохо на борту лайнера, летевшего из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске, после чего Навального госпитализировали. Его состояние оценивали как тяжелое, он находится в коме.
В пятницу частный самолет с Навальным и его супругой Юлией приземлился в немецкой столице. Блогера транспортировали в клинику "Шарите". В берлинской организации Cinema for Peace заявили, что пациент хорошо перенес полет, его состояние не ухудшилось, но остается критическим.
* ФБК (Фонд борьбы с коррупцией) включен Минюстом в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.