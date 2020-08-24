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Молимся: Перевели в областную больницу с 40% ожогов тела выпрыгнувшую из окна во время пожара 10-летнюю девочку из Бердска

15:20 24.08.2020, Галина Панчева Фото: бердского ОНД
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Состояние ребенка стало стабильным. Все необходимое лечение она теперь получает в детской областной больнице.

Молимся: Перевели в областную больницу с 40% ожогов тела выпрыгнувшую из окна во время пожара 10 летнюю девочку из Бердска
Пожар вспыхнул на кухне в квартире дома №9 Микрорайона

Перевели в областную больницу 10-летнюю девочку, выпрыгнувшую из окна второго этажа, во время пожара в Микрорайоне Бердска.

Девочка стабильная, лечится в областной больнице, сообщил «Курьер. Среда. Бердск» 24 августа начмед бердской горбольницы Марат Зарипов.

Напомним, утром 19 августа в доме №9 Микрорайона вспыхнула квартира на втором этаже. Возгорание началось с кухни. В момент пожара в квартире находилась 10-летняя девочка.

Спасти из огня до приезда пожарной службы ребенка пытались соседи. Но девочка не дождалась их помощи и выпрыгнула из окна горящей квартиры. Приехавшие медики скорой помощи увезли ребенка в больницу.

Причина пожара устанавливается. Площадь пожара составила 5 квадратных метров. Повреждены бытовая техника, мебель и стены.

Девочку доставили в реанимацию бердской ЦГБ. Состояние тяжелое: у ребенка проблемы с дыханием, ожоги 40%, узнал 21 августа «Курьер. Среда. Бердск» из достоверного источника. Из-за травмы у школьницы лопнули легкие — поставили трубки. В плане — перевод в детскую областную больницу. Но пока разрешение на перевод не дают — состояние нестабильное. Девочка в сознание, но находится под воздействием сильнодействующих препаратов. Если состояние ребенка позволит, то ее транспортируют в областную больницу в ближайшее время. У пострадавшей больше проблем, связанных с ожогами. Легкие пациентки находятся в расправленном состоянии, это, по словам источника, не страшно. Пациентов, получивших подобную травму, уже через неделю после лечения выписывали домой.

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