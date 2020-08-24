Заболели 4 744 россиян COVID-19 за сутки на 24 августа. Всего больных 961 493

Первое место по числу новых случаев заняла Москва — 625 диагнозов. За ней следуют Санкт-Петербург и Московская область — 182 и 148 случаев соответственно.

4744 новых случаев заболевания COVID-19 зафиксировали в России за сутки

За последние сутки в России выявили 4744 новых случаев заболевания COVID-19 в 84 регионах. Об этом 24 августа сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Зафиксировано 65 летальных исходов. За сутки в России выздоровели 2456 пациентов.

Первое место по числу новых случаев заняла Москва — 625 диагнозов. За ней следуют Санкт-Петербург и Московская область — 182 и 148 случаев соответственно.

Всего в стране выявили 961 493 случаев коронавируса. За весь период зафиксировано 16 448 летальных исходов, выздоровело 773 095 человек.

Ранее, 24 августа, сообщалось, что в стране провели 34,6 млн тестов на выявление коронавирусной инфекции, из них 247 тыс. — за последние сутки. Под медицинским наблюдением из-за коронавируса остаются более 217 тыс. человек.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

11 августа в России зарегистрировали первую в мире вакцину против коронавирусной инфекции под названием «Спутник V». Его разработали специалисты Центра им. Н. Гамалеи. Минздрав уже объявил о запуске ее в производство.

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