Приметы: сломать палку, погас свет, лист упал в лицо, вылез прыщ - к чему это в гороскопе на 24 августа 2020 от Павла Глобы

Сегодня одежда должна быть очень легкой, старайтесь сильно не кутаться. Рекомендуются белые, желтые, золотистые тона. Избегайте всех темных цветов, особенно коричневого цвета

Прогноз от П. Глобы на 24 августа 2020 (Понедельник)

Будет хорошо, если вы проведете день в радости и любви. Веселитесь, устройте праздник себе и своим близким. Можно заняться посадкой деревьев и кустарников, но не рекомендуется обрезать деревья, рвать цветы и растения. Если сегодня во сне вы увидели плоды на деревьях – вас ожидает богатство и изобилие. Лунные циклы связаны с усвоением и трансформацией космической энергии. Показаны занятия дыхательными упражнениями, работа со словом.

Медицина



Симптоматика 6-го лунного дня может быть обманчивой и есть вероятность ошибиться в определении диагноза. В этот день не следует употреблять острую пищу. Показаны операции в области горла и щитовидной железы, можно вырывать гланды и аденоиды. Не рекомендуется хирургическое вмешательство в области толстого кишечника и репродуктивных органов.

Приметы

Все приметы, имеющие отношение к фруктам и овощам (упало на голову яблоко, и т.д.) – к хорошим переменам в жизни, к благополучию. Если вам прямо в лицо падают листья – знак удачи, приятного известия. Порвать ботинки к снятию защиты. Случайно ошпариться – знак очищения. Если неожиданно перегорает лампочка, гаснет свет – предупреждение о возможной порче, болезни, разорении или даже к смерти близких. Дурная примета в этот день – сломать дерево, трость, палку – к потере друзей и близких. На коже появляются прыщи – предупреждение о болезнях внутренних органов, внутренняя нечистота, нужно следить за своим здоровьем, очищаться. Вы встречаете много грязи на дороге, вас забрызгала грязью машина – знак бесчестия и позора. Если вы увидите клопов, тараканов или моль в доме, это значит, что они «выживают» вас с вашего места. А если вы случайно увидели их в дороге, значит, они не дают вам выйти из-под своей зависимости.

Сновидения

Благоприятны все сны, связанные с растениями. Больной, увидевший сегодня цветы (особенно распускающиеся), обязательно поправится. Видеть плоды на деревьях – к богатству и изобилию. Животные – к обману, раздорам, проблемам и нищете. Видеть зиму, пожухшую траву – к убытку.

Пища

Хороши все злаковые: овес, ячмень, пшеница. Ритуальное блюдо дня – рис, сваренный на воде, с курагой. Рекомендуются овощные соки с мякотью. Полезно выпить хорошего вина или коктейль, особенно в подогретом виде.

Одежда



Сегодня одежда должна быть очень легкой, старайтесь сильно не кутаться. Рекомендуются белые, желтые, золотистые тона. Избегайте всех темных цветов, особенно коричневого цвета.

Источник: https://vk.com/globainstitut