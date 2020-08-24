Приметы: сломать палку, погас свет, лист упал в лицо, вылез прыщ - к чему это в гороскопе на 24 августа 2020 от Павла Глобы

Прогноз от П. Глобы на 24 августа 2020 (Понедельник)
Будет хорошо, если вы проведете день в радости и любви. Веселитесь, устройте праздник себе и своим близким. Можно заняться посадкой деревьев и кустарников, но не рекомендуется обрезать деревья, рвать цветы и растения. Если сегодня во сне вы увидели плоды на деревьях – вас ожидает богатство и изобилие. Лунные циклы связаны с усвоением и трансформацией космической энергии. Показаны занятия дыхательными упражнениями, работа со словом.
Медицина
Приметы
Все приметы, имеющие отношение к фруктам и овощам (упало на голову яблоко, и т.д.) – к хорошим переменам в жизни, к благополучию. Если вам прямо в лицо падают листья – знак удачи, приятного известия. Порвать ботинки к снятию защиты. Случайно ошпариться – знак очищения. Если неожиданно перегорает лампочка, гаснет свет – предупреждение о возможной порче, болезни, разорении или даже к смерти близких. Дурная примета в этот день – сломать дерево, трость, палку – к потере друзей и близких. На коже появляются прыщи – предупреждение о болезнях внутренних органов, внутренняя нечистота, нужно следить за своим здоровьем, очищаться. Вы встречаете много грязи на дороге, вас забрызгала грязью машина – знак бесчестия и позора. Если вы увидите клопов, тараканов или моль в доме, это значит, что они «выживают» вас с вашего места. А если вы случайно увидели их в дороге, значит, они не дают вам выйти из-под своей зависимости.
Сновидения
Благоприятны все сны, связанные с растениями. Больной, увидевший сегодня цветы (особенно распускающиеся), обязательно поправится. Видеть плоды на деревьях – к богатству и изобилию. Животные – к обману, раздорам, проблемам и нищете. Видеть зиму, пожухшую траву – к убытку.
Пища
Хороши все злаковые: овес, ячмень, пшеница. Ритуальное блюдо дня – рис, сваренный на воде, с курагой. Рекомендуются овощные соки с мякотью. Полезно выпить хорошего вина или коктейль, особенно в подогретом виде.
Одежда
Источник: https://vk.com/globainstitut