Губернатор НСО продлил масочный режим до 30 сентября
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Губернатор НСО продлил масочный режим до 30 сентября

3:55:538/24/2020
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С сегодняшнего дня в Новосибирской области начнут работу фитнес-клубы и тренажерные залы.

Губернатор признал, что ситуация по распространению коронавируса на данный момент благоприятная.

— Наша задача с началом учебного года сохранить её и подготовиться к новым возможным рискам, связанным с угрозой сезонной микс-эпидемии – коронавирус, ОРВИ плюс грипп, — уточнил Андрей Травников.

— В связи с этим, с необходимостью продолжения реализации ряда противоэпидемических мероприятий, в частности, соблюдения масочного режима, предлагаю продлить режим повышенной готовности до 30 сентября.

При этом, предлагаю решения по снятию некоторых ограничений. С сегодняшнего дня считаю возможным возобновить работу спортивной индустрии – все фитнес-клубы, тренажерные залы, групповые занятия команд, тренировки во всех учреждениях физкультуры и спорта, независимо от формы собственности, в том числе и негосударственных.

Следующее, с 1 сентября возобновить деятельность всех учреждений и организаций дополнительного образования, вне зависимости от формы собственности, в том числе негосударственные.

Также с 1 сентября полноценно возобновить работу всех музеев, выставочных залов, также независимо от формы собственности, – отметил губернатор.

Источник: svidetel24.info

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