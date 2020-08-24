Губернатор НСО продлил масочный режим до 30 сентября

С сегодняшнего дня в Новосибирской области начнут работу фитнес-клубы и тренажерные залы. Губернатор признал, что ситуация по распространению коронавируса на данный момент благоприятная. — Наша задача с началом учебного года сохранить её и подготовиться к новым возможным рискам, связанным с угрозой сезонной микс-эпидемии – коронавирус, ОРВИ плюс грипп, — уточнил Андрей Травников. — В связи с этим, с необходимостью продолжения реализации ряда противоэпидемических мероприятий, в частности, соблюдения масочного режима, предлагаю продлить режим повышенной готовности до 30 сентября. При этом, предлагаю решения по снятию некоторых ограничений. С сегодняшнего дня считаю возможным возобновить работу спортивной индустрии – все фитнес-клубы, тренажерные залы, групповые занятия команд, тренировки во всех учреждениях физкультуры и спорта, независимо от формы собственности, в том числе и негосударственных. Следующее, с 1 сентября возобновить деятельность всех учреждений и организаций дополнительного образования, вне зависимости от формы собственности, в том числе негосударственные. Также с 1 сентября полноценно возобновить работу всех музеев, выставочных залов, также независимо от формы собственности, – отметил губернатор.
С сегодняшнего дня в Новосибирской области начнут работу фитнес-клубы и тренажерные залы.
Губернатор признал, что ситуация по распространению коронавируса на данный момент благоприятная.
— Наша задача с началом учебного года сохранить её и подготовиться к новым возможным рискам, связанным с угрозой сезонной микс-эпидемии – коронавирус, ОРВИ плюс грипп, — уточнил Андрей Травников.
— В связи с этим, с необходимостью продолжения реализации ряда противоэпидемических мероприятий, в частности, соблюдения масочного режима, предлагаю продлить режим повышенной готовности до 30 сентября.
При этом, предлагаю решения по снятию некоторых ограничений. С сегодняшнего дня считаю возможным возобновить работу спортивной индустрии – все фитнес-клубы, тренажерные залы, групповые занятия команд, тренировки во всех учреждениях физкультуры и спорта, независимо от формы собственности, в том числе и негосударственных.
Следующее, с 1 сентября возобновить деятельность всех учреждений и организаций дополнительного образования, вне зависимости от формы собственности, в том числе негосударственные.
Также с 1 сентября полноценно возобновить работу всех музеев, выставочных залов, также независимо от формы собственности, – отметил губернатор.