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Заплатил более 164 000 рублей штрафов ради продажи автомобиля должник

17:45 24.08.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Запрет на регистрационные действия транспортного средства заставил жителя Новосибирской области оплатить 17 штрафов.

Заплатил более 164 000 рублей штрафов ради продажи автомобиля должник
Судебные приставы взыскивают долги

Запрет на регистрационные действия транспортного средства заставил жителя Новосибирской области оплатить 17 штрафов ГИБДД, чтобы продать автомобиль. Исполнительные производства о взыскании с местного жителя штрафов ГИБДД на общую сумму свыше 164 тысяч рублей были возбуждены в отделении судебных приставов по Болотнинскому району.

В ходе исполнительных действий судебный пристав-исполнитель наложил запрет на регистрационные действия в отношении транспортного средства, находящегося в собственности должника. В августе текущего года, в один из приемных дней должник явился на прием с вопросом, о сумме и способах погашения задолженности. Он рассказал, что недавно продал автомобиль, но новому владельцу отказали в постановке транспортного средства на учет, в связи с запретом на регистрационные действия.

Судебный пристав объяснил должнику, что для снятия запрета необходимо погасить задолженность в полном объеме. Так как в установленный законом срок оплата штрафов не произведена, должнику необходимо дополнительно оплатить исполнительский сбор.

В результате принятых мер, мужчина оплатил необходимую для погашения сумму задолженности, после чего покупатель смог благополучно переоформить автомобиль.

Источник: Пресс-служба УФССП России по Новосибирской области

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