На какую луну покупать обувь? Обряды и заговоры на обувь, чтобы привлечь деньги и удачу

Обувь с вашей энергетикой обязательно принесет успех и удачу

Обряды и заговоры на обувь: привлекаем деньги и удачу

С незапамятных времен обряды и заговоры на обувь считались очень сильными магическим методом привлечения желаемого в жизнь. Сейчас польза туфель, ботинок и даже домашних тапок бесценна.

Личные вещи всегда пользовались повышенным интересом у ведунов, магов и знахарей. Считалось, что вещь, которой человек пользуется каждый день, со временем заряжается его энергетикой и становится неразделимо с ним связана. До такой степени, что начинает предвидеть опасности и счастливые перемены, подстерегающие хозяина. Предсказания обуви ценились особенно высоко. Наши предки верили, что обувь обладает высшей энергией, что с ней связаны жизненная сила и душа человека. Обувь является опорой в жизни, помогает твердо стоять на ногах и уверенно идти за удачей.

1. Покупка новой обуви. Если хотите, чтобы новая обувь не просто долго прослужила, но и стала «счастливой парой», которая будет привлекать в жизнь везение и удачу, то следует покупать ее в период растущей Луны. А когда вернетесь из магазина с обновкой, обязательно прочитайте заговор на каждую туфлю: «Только мне служи, только мне помогай, только меня путями-дорогами верными направляй».

2. Обуваться с правой ноги. Наши предки верили, что надевать обувь нужно сначала на правую, а потом на левую ногу. Благодаря такому ритуалу неприятности и беды будут обходить вас стороной.

3. Перепутать левый башмак с правым. Если наспех обулись в левый ботинок вместо правого, то сегодня в этой паре не стоит выходить из дома. Есть опасность попасть в неприятности. Обувь оставьте дома, надев что-то другое.

4. Собака принесла обувь. Очень часто собаки любят поиграть с тапочками, ботинками или кроссовками. Если из всей семьи собака выбрала именно вас и принесла вам в зубах обувь — это знак скорого подарка от судьбы.

5. Ставить обувь на стул или стол — дурная примета, которая сулит разорение или болезни.

6. Близкая сердцу обувь — лучший талисман. Надевайте такую пару на любой случай, будь то собеседование, деловая встреча или крупная сделка. Обувь с вашей энергетикой обязательно принесет успех и удачу.

7. Монетка или купюра в сапоге. Если предстоит решение финансовых вопросов или просто нужно быстро привлечь удачу в деньгах — кладите монетку в сапог, под пятку.

8. Часто рвутся шнурки? В народе это добрый знак, который предвещает легкие деньги и крупные выигрыши.

9. Стоптанная, грязная, рваная обувь в доме неизбежно влечет болезни и убытки. Но и выкидывать на помойку ее нельзя — можно навсегда лишиться спокойного сна и удачи. Старую, затасканную обувь бросали либо в печь, либо в костер, приговаривая: «Огнем гори, все с собой забери». Если нет возможности сжечь старые ботинки, положите в них кусок хлеба и спокойно выбросите со словами: «Я от сердца, и мне от сердца».

10. Подарить обувь. Новую, ни разу не ношенную обувь, как и приличные, но отмытые в соленой воде кроссовки или туфли (чтобы смыть с них смыть дух хозяина) не грех передать тому, кто в них нуждается. На Руси верили, что душе человека, который за всю жизнь не разу не подарил никому пару обуви, ходить на том свете босой.

11. Быстрый заговор на удачу и деньги на обувь: «Как по земле ноги ступают, так удача ко мне прилипает. Успех всегда рядом, не отстает, а мне постоянно во всем везет. Слово крепкое никому не перебить, так тому и быть».

Очень часто неудачи настигают людей не потому, что они плохо стараются. Причиной бедности и проблем в большинстве случаев оказывается неправильное отношение к жизни. Удача и деньги всегда отворачивается о тех, кто не умеет с ними правильно общаться.

Источник: https://dailyhoro.ru