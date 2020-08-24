Сильнейшие мужские имена с мощной энергетикой

Сильные энергетические имена всегда связаны с огнём, так как это явление защищает всего плохого и тёмного

Имя человека – его талисман с рождения. Вы наверняка замечали, что некоторые представители мужского пола с одинаковыми именами имеют схожие черты характера? И это не случайно, пишет портал https://joinfo.ua

Важные советы по подбору имени

Во-первых, никогда не называйте мальчика прозвищами или кличками. Подобные сокращения и "ласковые" обзывания очень плохо влияют на энергетику человека. И даже если это самое приятное слово, которое, казалось бы, не может принести вреда (зайчик, пупсик и т.д.), на мужской энергетический потенциал подобные прозвища влияют крайне плачевно.

Исключение – называть мальчика по-особенному можно в кругу семьи, где только близкие знают, какое у него прозвище. Это может быть также и полноценное имя, которое даётся при рождении, но о котором знает только узкий семейный круг. Как, например, – крестное имя.

Во-вторых, стоит обязательно уделить внимание значению имени. Сильные энергетические имена всегда связаны с огнём, так как это явление защищает всего плохого и тёмного.

10 самых сильных имен для мальчиков

Мы расположили сильнейшие по значению имена-обереги для мужчин в порядке возрастания.

Владимир

Переводится, как "владеющий миром". Мужчина, которому даётся такое имя, умеет избегать негативных ситуаций и конфликтов. Владимира уважают. Он обладает врождёнными качествами дипломата.

Сергей

Имя Сергей означает такое хорошее качество как "ясный". Сергей имеет чистый ум, он рассудителен и силён в своих убеждениях. Само по себе это имя является сильным талисманом. Но учитывайте, что Сергей часто имеет проблемы со своими соперниками.

Антон

Суть имени Антона – это постоянная борьба. Это имя с рождения является защитой от различных помутнений рассудка на почве любви, а также мощным щитом от приворота. Но есть вероятность, что энергетика Антона не выдержит проклятие или сглаз. Однако Антон – это настоящий воин, который умеет противостоять злу, он любит свободу, ему необходимо признание.

Алексей

С греческого Алексей переводится как "защитник". Несмотря на то, что имя Алексей – это хороший оберег, стабильность защиты оставляет желать лучшего. Мужчина с именем Алексей может быть подвержен привороту или сглазу.

Михаил

Михаил – это имя, которое у специалистов по энергетике вызывает много споров. Одни говорят, что имя Михаил чуть ли одно из лучших, другие уверяют, что оно плохо защищает своего владельца от различного рода проклятий и негатива.

Кирилл

Переводится это имя как "господин". Кирилл сам себе начальник и никакие проклятия ему не страшны. Если вы хотите, чтобы ваш мальчик в будущем, когда станет мужчиной, мог себя защитить, тогда стоит назвать его Кириллом.

Валерий

Сильное мужское имя-оберег. Те, кто носят данное имя, отличаются выносливым характером и стойкостью. Валерий всегда находится под стабильной защитой практически от всех видов негативного энергетического воздействия.

Виктор

Действительно победитель по жизни. Защитная энергетика Виктора зашкаливает, поэтому никакие злые помыслы других людей не способны пробить мощный барьер мужчины с таким именем.

Игорь

Мужчине с именем Игорь быть невозмутимым, уравновешенным и спокойным очень свойственно. Это помогает ему абстрагироваться от негатива и всего ненужного, видеть окружающий мир в полном его великолепии. То, что Игоря могут проклясть, его самого мало беспокоит, потому что он понимает, это его не коснётся.

Александр

Данное имя является одним из самых древних в нашем списке и означает "защитник рода". Имя-талисман Александр – это мощный оберег, который способен не только защитить своего владельца, но и всю его семью. Это имя защищает от проблем, зависти и сильнейших проклятий.