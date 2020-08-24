Самый надежный знак Зодиака лишь один. Астрологи составили рейтинг по уровню надежности всех 12 знаков. Ты каков?

Козерог однозначно является самым надежным из всех знаков зодиака

Если распределять знаки зодиака по уровню надежности, то в первую очередь стоит посмотреть, кто самый сдержанный, кто вспыльчивый, а кто предпочитает действовать согласно логике – нередко это тоже влияет на умение нести ответственность и зрелость характера.

Проверьте себя, насколько на вас могут полагаться люди?

Козерог однозначно является самым надежным из всех знаков зодиака. Он сдержит свое слово, несмотря ни на что, будь то сохранность секрета или обещание помочь. Козерог очень практичен и во всем ищет смысл, создавая для себя множество правил. Для него очень важно осознавать, что он идет по верному пути и всё делает правильно. Невыполненное обещание – это нарушение всех его принципов.

Рак занимает второе место в списке надежности, так как он полностью растворяется в отношениях со своими близкими людьми, ради которых он готов на все. Раки далеко не паиньки по своей природе, но в то же время они имеют четкое представление о плохом и хорошем, стараясь вести себя максимально честно. Кроме того, они всегда следуют указаниям и выполняют всё должным образом, пока верят в то, чем занимаются.

Весы могут показаться склонными к сплетням и постоянной жажде внимания, но это только до тех пор, пока вы не узнаете их ближе. Поскольку они рождены под знаком любви, любовь для них – это не просто флирт, а обязательства и взаимное доверие. Весы очень принципиальные в этом вопросе люди.

Скорпион обладает немалым количеством черт, которые могут оттолкнуть, например, грубость. Но в ненадёжности его обвинять уж точно не придется. Скорпионы – самые преданные из всех знаков и отдадут последнее тому, кого любят. Вы можете быть уверены в том, что Скорпион пройдет с вами через все невзгоды и никогда не бросит. Но такой уровень доверия выстраивается очень долго.

Девы всегда ведут себя как обеспокоенные и заботливые родители, на которых всегда можно положиться. Они постоянно волнуются о том, всё ли хорошо у тех, кто их окружает, и не найдут себе места, пока в этом сами не убедятся. Дева может не особо за вас переживать только в том случае, если вы ей абсолютно безразличны.

Овну можно смело доверять. Это честный и искренний человек, который всегда следует тому, во что верит. Но проблема в том, что его понятия о плохом и хорошем могут меняться, как и его мнение на тот или иной счет. Овен не двуличен, он просто всегда блюдет свои интересы и потребности, а потому отдает приоритет именно им.

Что заставляет нас доверять Тельцу, так это его преданность. Это люди, которые готовы на всё ради близкого человека. Но в то же время у Тельца есть и темная сторона. Он очень упрям и никогда не пойдет на то, с чем не согласен. Тельцы – отличные друзья, но всё же если дело коснется их личных интересов, скорее всего Телец сделает выбор в пользу них.

Водолеи очень практичны и расчетливы. По большей части вы можете полагаться на них разве что в делах, связанных с работой. У них особый склад ума, они способны мыслить глобально, но им сложно быть внимательными к деталям. А еще Водолеями зачастую движет эго, которое может стать помехой в установлении доверительных дружеских отношений.

Близнецы часто противоречат сами себе. Их мнение насчет определенных вещей может меняться слишком часто и быстро, что не характеризует их как очень надежных людей. Нельзя сказать, что они совсем уж не заслуживают доверия, однако их спонтанность часто мешает им держать своё слово.

Если вы расскажете Льву секрет, вы можете быть уверены, что это останется между вами. Тем не менее всегда помните, что Львы зачастую действуют в своих личных интересах. Если в вопросах сохранности своей репутации вы можете полностью положиться на Льва, то прийти с проблемой и поплакаться в жилетку – вряд ли.

Стрельцы совершенно заслуженно находятся в конце списка. По натуре они исследователи, жаждущие побольше опыта, новых людей и необычных приключений. Этот знак иногда действительно может быть бескорыстным, но только в тех редчайших случаях, когда на время забывает о своих собственных интересах.

Рыбы – самые великие мечтатели зодиака, и это мешает им мыслить более логично, следовать планам и следить за тем, что происходит в их жизни. Именно поэтому Рыбы испытывают трудности в плане собственной обязательности. Их внимание слишком рассеянное и неустойчивое, чтобы на них можно было полагаться.

Источник: знаки-зодиаков.рф