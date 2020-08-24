Срок 20 и 21 год строгого режима требует прокурор для убивших из-за Peugeot Ирину Синельникову из Бердска

Подсудимые Фурсов и Белоусов, в целом признавая вину, не берут на себя кражу золотых украшений на 290 тыс. рублей. Адвокаты считают не доказанным этот эпизод. Уже на следующей неделе Кемеровский облсуд огласит приговор.

Ирину Синельникову, убитую из-за автомобиля, похоронили в Бердске 17 января 2019 года

В Кемеровском областном суде сегодня, 24 августа, возобновился процесс по громкому уголовному делу по убийству Ирины Синельниковой из Бердска. Суд ждал экспертной оценки автомобиля, из-за которого лишили жизни 34-летнюю мать двоих детей. Судебное следствие завершилось и в понедельник гособвинитель огласил срок наказания, которое требует для подсудимых.

Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» адвокат Юрий Миронов, его подзащитному Дмитрию Фурсову прокурор просит осудить на 21 год колонии строгого режима с ограничением свободы 1,5 год. Станислава Белоусова посадить на 20 лет в колонию строгого режима с ограничением свободы 1,5 года после отбытия основного наказания.

Защита, разумеется, не согласилась с мнением обвинения, попросив суд смягчить приговор. Кроме того, адвокаты подсудимых не соглашаются с выводами экспертизы относительно стоимости «Пежо» - 300 тыс. рублей. Сторона защиты также требует исключить из обвинения кражу золотых изделий на сумму 290 тыс. рублей.

- Якобы золотых украшений на такую сумму было на погибшей. Они предъявили бирки от изделий, но чеки не предъявили. Но прокурор требует вменить кражу золота подсудимым. Но его нигде не нашли. Мы полагаем, что его не было. Поэтому адвокаты просили сегодня не только смягчения наказания, но и уменьшения суммы ущерба, - рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Юрий Константинович.

26 августа подсудимые скажут последнее слово. Приговор суд начнет оглашать, скорее всего, на следующей неделе. В процессе участвует брат убитой Ирины Синельниковой, но он находится в Новосибирске, откуда организована видеосвязь с Кемеровским областным судом.

Напомним, что Белоусов полностью признал вину в убийстве, только не согласен с суммой ущерба в части золотых украшений. Фурсов считает себя виновным частично — он не душит жертву удавкой. Хотя соглашается, что выбросили тело Ирины в глуши близ горнолыжного курорта Танай в Кузбассе.

- Экспертиза четко сказала — ее бросили мертвой. Но обвинение заявляет, что она шевелилась. Но у трупа шевеление бывает, когда он охлаждается, - констатировал адвокат Миронов.

Напомним, что 11 января Ирина отправилась на сделку купли-продажи черного Peugeot за 248 тыс. рублей, думала, что обернется за час с небольшим. Но в тот день так и не вернулась к детям и мужу. Двое псевдопокупателей под предлогом протестировать авто, выманили бердчанку на трассу Р-256.

По мнению следствия, Дмитрий Фурсов и Станислав Белоусов оглушили женщину электрошокером, а затем задушили подготовленной удавкой. Их преступление было тщательно спланировано. Путем преступного сговора они решили наживаться на перекупе автомобилей, а их владельцев убивать. Ирина стала первой и последней жертвой убийц.

Сообщалось, что тело убитой следственная группа вместе с мужем женщины обнаружила 13 января в Кемеровской области вблизи горнолыжного курорта Танай. Ее руки были связаны, а тело обморожено. Убийцы успели продать авто в Кемеровской области. Именно по этим следам правоохранители и нашли подозреваемых в убийстве Ирины Синельниковой.

В заключении судебно-медицинского эксперта Новосибирска сказано, что 34-летняя женщина умерла от механической асфиксии при удавлении. Внешняя причина смерти при травме - нападение путём удавления.

Оглашение приговора ждет не только семья покойной, но и весь Бердск. Ведь столь изощренное и спланированное убийство шокировало бердчан. Проститься с Ириной в Богоявленский храм Бердска пришли сотни людей. 17 января Ирину Синельникову похоронили на бердском кладбище. У нее остались 4-летний сын и 10-летняя дочь.

Известно, что брат погибшей, признанный потерпевшим, уже подал иск о возмещении морального ущерба в 3 млн рублей — по 1,5 млн с каждого из подсудимых.

Подсудимые надеются на смягчение приговора.

Чудовищное убийство Ирины Синельниковой

Шокирующая трагедия произошла 11 января 2019 года. Мама двоих детей поехала продавать Peugeot и пропала. Несколько дней ее искали, отслеживали путь автомобиля по видеокамерам. «Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что на поиски бердчанки после ее исчезновения вышли около 200 волонтеров поисково-спасательного отряда «Лиза Аллерт» и просто неравнодушных бердчан. Утром 13 января 2019-го Следственный комитет нашел тело убитой вблизи горнолыжного курорта Танай — примерно в 160 км от дома.

Спустя несколько дней задержали ее предполагаемых убийц — Станислава Белоусова и Дмитрия Фурсова. Они под предлогом тест-драйва выманили женщину на трассу Р-256, затем оглушили ее электрошокером, задушили удавкой и выбросили тело в безлюдном месте.

Обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Белоусова и Фурсова зампрокурора Новосибирской области Сергей Медведев утвердил 12 сентября. Деяния обвиняемых квалифицировали по ст. 325 ч.2 (похищение паспорта); ст.162 ч.4 пункт «в» (разбой с причинением тяжкого вреда потерпевшему); ст.105 ч. 2 пункты «ж», «з» (убийство группой лиц по предварительному сговору) УК РФ. В совокупности им грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.