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Отравление Навального вероятным назвали власти Германии

18:20 24.08.2020 Фото: Скриншот с видео
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Оппозиционному политику нужно предоставить личную защиту, считает представитель правительства ФРГ. При этом в МИД отметили, что в деле Навального отсутствуют многие факты и Берлину нужно получить больше информации о произошедшем.

Отравление Навального вероятным назвали власти Германии
В ФРГ назвали «отчасти вероятным» отравление Навального

Власти Германии считают «отчасти вероятным» факт отравления оппозиционного политика Алексея Навального. Об этом заявил представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, передает Reuters.

В Берлине убеждены, что Навальному нужно предоставить личную защиту, добавил он.

Чтобы убедиться в том, что политика действительно отравили, на чем настаивают его сторонники, Германии нужно получить больше информации о произошедшем, заявил в ходе пресс-конференции в Киеве глава МИД ФРГ Хайко Маас. «В деле Навального отсутствуют многие факты: медицинские, и вероятно, криминологические, — приводит агентство слова Мааса. — Мы должны дождаться их».

Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Из-за этого самолет совершил экстренную посадку в Омске, где политика госпитализировали в отделение токсикореанимации городской больницы. Навальный впал в кому. Омские врачи не придерживаются версии сторонников оппозиционера о его отравлении, они заявили, что в анализах политика следов яда найти не удалось.

22 августа Навального перевезли в Германию, он проходит лечение в берлинской клинике «Шарите». Накануне основатель фонда Cinema for Peace Яка Бизиль, организовавший перелет политика в Берлин, заявил в интервью Bild, что оппозиционера все же пытались отравить. «Навальный переживет отравление, но будет выведен из строя как политик на месяцы», — предположил он. Позднее Бизиль уточнил, что выразил личное мнение на основе оценки ситуации с отравлением Петра Верзилова, который два года назад лечился в той же клинике.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, комментируя слова Бизиля, отметила, что «доступа к медицинской информации ни у кого нет», достоверные сведения о состоянии политика могут поступить либо от нее самой, либо от врачей «Шарите», передает РБК.

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От редакции

Кто хочет ликвидировать оппозиционера?

MaG, 24 августа 2020 19:42
"Отравление Навального вероятным назвали власти Германии" наш оппозиционер хотим волю даем хотим на выборы не пускаем а вот ежели он в Германии загнется значит там медицина не очень хорошая... и на месте западников я бы помолчал а то они нам еще за Чуркина не ответили...
Аноним, 24 августа 2020 20:18
Кто бы сомневался. Нудивительно, если на днях они найдут в его крови какой-нибудь полоний и обвинят в этом Россию официально...

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