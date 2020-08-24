Погибли в выгребной яме 5 человек: пытались спасти упавшую 2-летнюю девочку

Девочка наступила на край приоткрытой крышки канализационного люка и упала. Пытаясь спасти ребенка, в яму спрыгнули мать, отец, восьмилетняя сестра и соседи. Все отравились метанолом. Трагедия произошла в Воронеже.

После гибели пяти человек в сливной яме под Воронежем СК возбудил дело

Следователи возбудили уголовное дело после гибели в поселке под Воронежем пяти человек, в том числе двух детей. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба прокуратуры по Воронежской области.

"По данному факту Новоусманским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Воронежской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам"). Ход расследования взят на контроль прокуратурой области", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел в воскресенье около 19:00 в поселке совхоза "Воронежский" в Новоусманском районе. Двухлетняя девочка наступила на край приоткрытой крышки канализационного люка и упала. Пытаясь спасти ребенка, в яму спрыгнули мать, отец, восьмилетняя сестра и соседи.

В результате ЧП погибли пять человек. Еще одного пострадавшего мужчину спасателям удалось вытащить из ямы, он находится в больнице в тяжелом состоянии. Люди погибли от отравления метанолом.