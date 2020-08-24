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Разрешил покупать автомобиль на субсидию паллиативным больным Мишустин

18:42 24.08.2020 Фото: government.ru
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Деньги для неизлечимо больных можно тратить не только на лекарства, но и на оплату ухода. Глава правительства подписал постановление.

Разрешил покупать автомобиль на субсидию паллиативным больным Мишустин
Михаил Мишустин подписал постановление о паллиативной помощи

Правительство меняет порядок предоставления субсидий на паллиативную помощь. Об этом сегодня, 24 августа, сообщил премьер-министр на совещании с членами правительства.

-Подписано постановление, которое разрешает использовать государственные средства не только на лекарства и медицинские изделия для тяжелобольных людей, но и на покупку автомобилей для оказания им медицинской помощи и ухода за больными на дому. Это позволит оперативнее оказывать помощь людям с тяжёлыми и неизлечимыми болезнями, - заявил Михаил Мишустин.

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