Разрешил покупать автомобиль на субсидию паллиативным больным Мишустин

Деньги для неизлечимо больных можно тратить не только на лекарства, но и на оплату ухода. Глава правительства подписал постановление.

Михаил Мишустин подписал постановление о паллиативной помощи

Правительство меняет порядок предоставления субсидий на паллиативную помощь. Об этом сегодня, 24 августа, сообщил премьер-министр на совещании с членами правительства.

-Подписано постановление, которое разрешает использовать государственные средства не только на лекарства и медицинские изделия для тяжелобольных людей, но и на покупку автомобилей для оказания им медицинской помощи и ухода за больными на дому. Это позволит оперативнее оказывать помощь людям с тяжёлыми и неизлечимыми болезнями, - заявил Михаил Мишустин.