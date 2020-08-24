Невиновность Ефремова "доказал" скандальный Джигурда

Актер провел некую экспертизу видео, снятого после роковой автоаварии, и убедился, что запись - монтаж.

Джигурда заявил, что доказал невиновность Ефремова

Актёр Никита Джигурда заявил, что обнаружил доказательства невиновности его коллеги Михаила Ефремова в смертельном ДТП. Скандальный артист сегодня в очередной раз появился перед зданием суда, где слушалось дело Ефремова, и представил результаты некоей экспертизы.

Как сообщает телеканал "360", Джигурда считает видео, которое приводит сторона обвинения, смонтированным. Он показал документы, в которых говорится о том, что видеофайл лишён признаков достоверности, а также смонтирован из ролика, снятого на смартфон.

"В суд я шёл за правдой". Ефремов согласился признать вину при одном условии



Артист выступал без адвоката и читал текст с бумажки.

Якобы на видео присутствуют многочисленные признаки монтажа и "внесения неситуационных изменений параметрической, перцептивно-визуальной и аппаратно-программной групп", оно "не является источником достоверной информации". Также в экспертизе подчёркивается, что определить личность водителя внедорожника невозможно с научно-технической точки зрения.

Ранее Джигурда заявил, что "доказал" невиновность Ефремова оккультными ритуалами, и даже зачитал перед зданием суда стихотворение о друге.