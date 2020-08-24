24.08
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Невиновность Ефремова "доказал" скандальный Джигурда

18:50 24.08.2020 Фото: Стоп-кадр с видео
0

Актер провел некую экспертизу видео, снятого после роковой автоаварии, и убедился, что запись - монтаж.

Невиновность Ефремова доказал скандальный Джигурда
Джигурда заявил, что доказал невиновность Ефремова

Актёр Никита Джигурда заявил, что обнаружил доказательства невиновности его коллеги Михаила Ефремова в смертельном ДТП. Скандальный артист сегодня в очередной раз появился перед зданием суда, где слушалось дело Ефремова, и представил результаты некоей экспертизы.

Как сообщает телеканал "360", Джигурда считает видео, которое приводит сторона обвинения, смонтированным. Он показал документы, в которых говорится о том, что видеофайл лишён признаков достоверности, а также смонтирован из ролика, снятого на смартфон.

"В суд я шёл за правдой". Ефремов согласился признать вину при одном условии

Артист выступал без адвоката и читал текст с бумажки.

Якобы на видео присутствуют многочисленные признаки монтажа и "внесения неситуационных изменений параметрической, перцептивно-визуальной и аппаратно-программной групп", оно "не является источником достоверной информации". Также в экспертизе подчёркивается, что определить личность водителя внедорожника невозможно с научно-технической точки зрения.

Ранее Джигурда заявил, что "доказал" невиновность Ефремова оккультными ритуалами, и даже зачитал перед зданием суда стихотворение о друге.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Ефремова признают виновным?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Дело Навального о клевете на фронтовика приостановили из-за болезни
20:26 24-08-2020
Дело Навального о клевете на фронтовика приостановили из-за болезни
БердскОтремонтировать школу №8 приказал после проверки мэр Бердска
20:12 24-08-2020
Отремонтировать школу №8 приказал после проверки мэр Бердска
Ефремов снова взял в защитники адвоката Пашаева: верит в его версию
19:59 24-08-2020
Ефремов снова взял в защитники адвоката Пашаева: верит в его версию
Деньги на дезсредства от коронавируса для многоквартирников даст УК бюджет Новосибирской области 1
19:50 24-08-2020
Деньги на дезсредства от коронавируса для многоквартирников даст УК бюджет Новосибирской области
Скончался на 76-м году жизни Юрий Нестеров, бывший замглавы администрации Новосибирской обаасти
19:40 24-08-2020
Скончался на 76-м году жизни Юрий Нестеров, бывший замглавы администрации Новосибирской обаасти
Выплату 10 000 рублей "на школу" сделать обязательной и ежегодной хотят в Госдуме
19:30 24-08-2020
Выплату 10 000 рублей
Фотосессию с голой 11-летней дочерью устроил на пляже 56-летний отец
19:19 24-08-2020
Фотосессию с голой 11-летней дочерью устроил на пляже 56-летний отец
Уволить поддерживающих протесты учителей требует Лукашенко
19:11 24-08-2020
Уволить поддерживающих протесты учителей требует Лукашенко
Безработицу Путин считает главной проблемой России 1
19:00 24-08-2020
Безработицу Путин считает главной проблемой России
Невиновность Ефремова "доказал" скандальный Джигурда
18:50 24-08-2020
Невиновность Ефремова