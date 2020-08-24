Безработицу Путин считает главной проблемой России

В разговоре с президентом губернатор Ростовской области Василий Голубев констатировал, что уровень безработицы в регионе составляет 4,6%.

Путин назвал безработицу одной из главных проблем в стране

Безработица остается одной из главных российских проблем. Такое мнение высказал в понедельник президент Владимир Путин в ходе общения с губернатором Ростовской области Василием Голубевым, сообщает сайт Кремля.

"Ясно, что это [уровень безработицы] сегодня одна из главных проблем в стране, это совершенно очевидно", - сказал президент, обратив внимание главы региона на этот вопрос.

Путин рекомендовал Голубеву "обратить внимание на рынок труда", несмотря на то, что "Ростов - это развитый регион и в промышленном отношении, и в отношении возможностей для сельского хозяйства".

В свою очередь Голубев констатировал, что уровень безработицы в регионе составляет 4,6%, то есть свыше 96 тыс. человек. "Это при том, что до определенного времени уровень безработицы был не выше или на уровне среднероссийского, но сейчас мы увидели такую тенденцию", - сказал он. По словам главы региона, в настоящий момент предпринимаются меры, чтобы запустить механизмы поддержки занятости.

"У нас примерно 46 тыс. вакантных рабочих мест, но коэффициент напряженности на рынке труда - практически два, это высокий для нас коэффициент, нетрадиционный, конечно. Поэтому мы будем искать новые решения. Я думаю, что для нас это важнейшая задача, усилия будем прилагать для того, чтобы здесь ситуацию переломить", - заверил губернатор.