Уволить поддерживающих протесты учителей требует Лукашенко

Он отметил, что в Белоруссии - государственное образование, государственные школы, государственная идеология. И кто против - пусть уходит.

Лукашенко потребовал уволить поддерживающих протесты учителей

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал защитить учителей в школах от нападок и напомнил о существовании государственной идеологии.

"Защитите учителей от всяких нападок. Мы это уже начали делать, притом делаем очень активно и очень жестко пресекаем всякие наезды, накаты на учителей, врачей", - сказал глава государства, принимая с докладом министра образования Игоря Карпенко, передает Sputnik Беларусь.

"Если кто-то перекинулся в другой лагерь, нам тоже надо с ними разбираться", - сказал белорусский лидер.

Он отметил, что в Белоруссии - государственное образование, государственные школы, государственная идеология.

"И те, кто хотят следовать этим принципам, пожалуйста, милости просим: идите преподавайте, учите, работайте. Те, кто не хочет, значит, они в школе быть не должны. Это надо говорить прямо", - заявил Лукашенко.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов.

Власти сообщали о гибели троих протестующих. Официальный представитель УВКПЧ ООН сообщила, что в МВД Белоруссии подтвердили гибель четырех человек в результате травм, полученных на протестах. Однако в МВД страны заявили, что не подтверждали такую информацию.