Фотосессию с голой 11-летней дочерью устроил на пляже 56-летний отец

За преступление против половой неприкосновенности жителю Саратова грозит до 20 лет лишения свободы.

Саратовец на пляже устроил фотосессию с голой 11-летней дочкой

В Волжском районе Саратова в преступлении против половой неприкосновенности ребенка подозревают 56-летнего мужчину.

Как стало известно ИА «Регион 64», уголовное дело против гражданина возбудили после того, как он вечером 21 августа на пляже «Городские пески» устроил фотосессию со своей дочерью 2009 года рождения - саратовец делал снимки обнаженного ребенка.

Действия мужчины квалифицировали по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ, которая предусматривает максимальное наказание - лишение свободы до 20 лет. Ведется следствие.