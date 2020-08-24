Скончался на 76-м году жизни Юрий Нестеров, бывший замглавы администрации Новосибирской обаасти

Его имя долгие годы ассоциировалось с успехами города Новосибирска и региона, он был профессором, авторитетным руководителем, воспитал много талантливых учеников.

Губернатор Андрей Травников выразил соболезнования родным и близким Юрия Нестерова

Бывший первый заместитель главы администрации Новосибирской области, профессор Юрий Анатольевич Нестеров скончался 23 августа 2020 года на 76-м году жизни.

От своего имени и от имени членов Правительства Новосибирской области Губернатор Андрей Травников выразил глубокие и искренние соболезнования родным и близким Юрия Нестерова. Глава региона напомнил, что Юрий Анатольевич Нестеров внёс значительный вклад в развитие города Новосибирска и Новосибирской области.

На всех участках работы Юрия Анатольевича отличали инициативность и творчество, нестандартный подход к решению проблем, умение видеть перспективу, добиваться высоких, значимых результатов. За это Юрий Нестеров был отмечен рядом высоких государственных наград. Его неоднократно избирали депутатом районного, городского и областного Совета депутатов трудящихся.

Его имя долгие годы ассоциировалось с успехами города Новосибирска и Новосибирской области, он был авторитетным руководителем, воспитал много талантливых учеников.

Память о Юрии Анатольевиче Нестерове надолго останется в сердцах тех, кто его знал и вместе с ним работал, а его имя навсегда будет вписано в историю нашего региона.

Прощание с Юрием Анатольевичем Нестеровым состоится 25 августа с 15.00 до 16.00 в похоронном доме ИМИ, ул. Кропоткина, 112.