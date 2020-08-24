Деньги на дезсредства от коронавируса для многоквартирников даст УК бюджет Новосибирской области

Правительство выделит из своего резервного фонда 2,4 млн рублей управляющим компаниям, которые заявят о желании их получить.

Дезсредствами против коронавируса обеспечат жилищные управляющие компании за счет областного бюджета

Правительством Новосибирской области одобрено распоряжение о централизованном обеспечении в заявительном порядке управляющих компаний и других организаций, осуществляющих управление многоквартирными жилыми домами (МКД), дезинфицирующими средствами в целях обработки мест общего пользования в МКД.

Соответствующее решение принято 24 августа на заседании регионального Правительства, вопрос представил министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Денис Архипов.

«На обеспечение управляющих компаний дезинфицирующими средствами будет выделено 2,4 млн рублей из резервного фонда Правительства Новосибирской области. Приобретенные дезинфицирующие средства будут передаваться в распоряжение управляющим компаниям и ТСЖ для обработки контактных поверхностей в многоквартирных домах в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции на основании представленных заявок от организаций», – пояснил Денис Архипов.

Министр акцентировал внимание на том, что по произведенным расчетам закупленные дезинфицирующие средства позволят обработать более 200 тыс. кв. м контактных поверхностей в многоквартирных домах региона.

Выделенные средства будут направлены подведомственному министерству ЖКХ и энергетики государственному казенному учреждению Новосибирской области «Центр по обеспечению мероприятий в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Новосибирской области» для приобретения дезинфицирующих средств, которое также будет заниматься централизованным обеспечением в заявительном порядке управляющих компаний Новосибирской области.