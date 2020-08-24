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Деньги на дезсредства от коронавируса для многоквартирников даст УК бюджет Новосибирской области

19:50 24.08.2020 Фото: ГУ МЧС по НСО
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Правительство выделит из своего резервного фонда 2,4 млн рублей управляющим компаниям, которые заявят о желании их получить.

Деньги на дезсредства от коронавируса для многоквартирников даст УК бюджет Новосибирской области
Дезсредствами против коронавируса обеспечат жилищные управляющие компании за счет областного бюджета

Правительством Новосибирской области одобрено распоряжение о централизованном обеспечении в заявительном порядке управляющих компаний и других организаций, осуществляющих управление многоквартирными жилыми домами (МКД), дезинфицирующими средствами в целях обработки мест общего пользования в МКД.
Соответствующее решение принято 24 августа на заседании регионального Правительства, вопрос представил министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Денис Архипов.

«На обеспечение управляющих компаний дезинфицирующими средствами будет выделено 2,4 млн рублей из резервного фонда Правительства Новосибирской области. Приобретенные дезинфицирующие средства будут передаваться в распоряжение управляющим компаниям и ТСЖ для обработки контактных поверхностей в многоквартирных домах в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции на основании представленных заявок от организаций», – пояснил Денис Архипов.

Министр акцентировал внимание на том, что по произведенным расчетам закупленные дезинфицирующие средства позволят обработать более 200 тыс. кв. м контактных поверхностей в многоквартирных домах региона.

Выделенные средства будут направлены подведомственному министерству ЖКХ и энергетики государственному казенному учреждению Новосибирской области «Центр по обеспечению мероприятий в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Новосибирской области» для приобретения дезинфицирующих средств, которое также будет заниматься централизованным обеспечением в заявительном порядке управляющих компаний Новосибирской области.

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От редакции

В вашем подъезде пахнет дезсреедствами?

Аноним, 24 августа 2020 20:04
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