24.08
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Ефремов снова взял в защитники адвоката Пашаева: верит в его версию

19:59 24.08.2020 Фото: vk.com
0

Подсудимому нравится версии этого защитника, которая заключается в том, что актера могло не быть за рулем его джипа в момент столкновения с автомобилем погибшего.

Ефремов снова взял в защитники адвоката Пашаева: верит в его версию
Ефремов заключил новое соглашение с адвокатом Пашаевым

По словам источника, артист "не сомневался в версии этого защитника, которая заключается в том, что актера могло не быть за рулем его джипа в момент столкновения с автомобилем погибшего"

Адвокат Эльман Пашаев вновь стал адвокатом актера Михаила Ефремова по делу о ДТП. Об этом ТАСС сообщил источник.

"В настоящее время Пашаев и Ефремов вновь заключили соглашение о защите артиста по уголовному делу о ДТП. При этом даже в момент отказа от Пашаева Ефремов не сомневался в версии этого защитника, которая заключается в том, что актера могло не быть за рулем его джипа в момент столкновения с автомобилем погибшего", - заявил собеседник агентства.

Адвокат потерпевших по делу актера Михаила Ефремова Александр Добровинский подтвердил, что Пашаев вновь стал адвокатом актера, обвиняемого в совершении ДТП со смертельным исходом. "Как я и предполагал еще на суде в пятницу, мы снова увидим Эльмана Пашаева в качестве адвоката господина Ефремова. Учитывая, что он уже хорошо знаком с деталями дела, надеюсь, в понедельник слушание состоится без переносов", - заявил Добровинский.

Сам Пашаев в беседе с ТАСС отметил, что "даст комментарий по сотрудничеству с Ефремовым позже, так как в данный момент слишком занят для общения с прессой".

Ранее 24 августа адвокат потерпевших по делу о ДТП Александр Добровинский заявил ТАСС, что не исключает того, что "Пашаев вновь станет его процессуальным оппонентом по данному делу". До этого представитель старшего сына погибшего Виталия Захарова Сергей Аверцев отметил в разговоре с ТАСС, что отказ Ефремова от услуг Пашаева мог стать заранее спланированным ходом, направленным на затягивание процесса. В ходе судебного заседания, которое прошло утром в понедельник, председательствующая судья Елена Абрамова дала артисту время до 31 августа, чтобы найти нового защитника. В противном случае суд может найти Ефремову адвоката по назначению.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Правдоподобная версия?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Дело Навального о клевете на фронтовика приостановили из-за болезни
20:26 24-08-2020
Дело Навального о клевете на фронтовика приостановили из-за болезни
БердскОтремонтировать школу №8 приказал после проверки мэр Бердска
20:12 24-08-2020
Отремонтировать школу №8 приказал после проверки мэр Бердска
Ефремов снова взял в защитники адвоката Пашаева: верит в его версию
19:59 24-08-2020
Ефремов снова взял в защитники адвоката Пашаева: верит в его версию
Деньги на дезсредства от коронавируса для многоквартирников даст УК бюджет Новосибирской области 1
19:50 24-08-2020
Деньги на дезсредства от коронавируса для многоквартирников даст УК бюджет Новосибирской области
Скончался на 76-м году жизни Юрий Нестеров, бывший замглавы администрации Новосибирской обаасти
19:40 24-08-2020
Скончался на 76-м году жизни Юрий Нестеров, бывший замглавы администрации Новосибирской обаасти
Выплату 10 000 рублей "на школу" сделать обязательной и ежегодной хотят в Госдуме
19:30 24-08-2020
Выплату 10 000 рублей
Фотосессию с голой 11-летней дочерью устроил на пляже 56-летний отец
19:19 24-08-2020
Фотосессию с голой 11-летней дочерью устроил на пляже 56-летний отец
Уволить поддерживающих протесты учителей требует Лукашенко
19:11 24-08-2020
Уволить поддерживающих протесты учителей требует Лукашенко
Безработицу Путин считает главной проблемой России 1
19:00 24-08-2020
Безработицу Путин считает главной проблемой России
Невиновность Ефремова "доказал" скандальный Джигурда
18:50 24-08-2020
Невиновность Ефремова