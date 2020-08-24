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Отремонтировать школу №8 приказал после проверки мэр Бердска

20:12 24.08.2020 Фото: Пресс-центра мэрии Бердска
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Евгений Шестернин поручил службам утеплить уличные трубы, починить тротуар, благоустроить территорию и осмотреть площадку для быстро возводимого стадиона.

Отремонтировать школу №8 приказал после проверки мэр Бердска
Евгений Шестернин проверил школу №8

Мэр Бердска Евгений Шестернин 24 августа проверил готовность к учебному году школы №8.

Директор школы Наталья Краморова рассказала главе города о проблемах в школе. Поручения по устранению проблем Евгений Анатольевич дал на месте. Директору Комбината бытовых услуг Олегу Новичонку Глава города Бердска поручил решить проблему утепления уличных труб, а директор управления капитального строительства Антон Антонов направит специалистов для рассмотрения вопроса комплексного ремонта здания школы из-за неоднократного провала грунта.

Также Евгений Шестернин поручил управлению градостроительства осмотреть площадку школы для возможного размещения быстровозводимого стадиона. Заместитель главы администрации Жанна Шурова решит вопрос установки электрических ворот, а ЖКХ возьмет на контроль благоустройство тротуара с улицы Пушкина, передает пресс-центр бердской мэрии.

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