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Два дня дистанционки: Как будет учиться школа №8 Бердска?

21:26 24.08.2020 Фото: Пресс-центра мэрии Бердска
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Директор школы Наталья Краморова сообщила, что расписание составлено таким образом, чтобы классы не пересекались. Также питание организовано для всех школьников.

Два дня дистанционки: Как будет учиться школа №8 Бердска?
Наталья Краморова (на фото - третья справа) рассказал мэру о подготовке к началу учебного года

Директор школы №8 Бердска Наталья Краморова рассказала 24 сентября, как начнется учебный год.

Она сообщила, что с 1 сентября обучение будет организовано для всех школьников по принципу ступенчатого расписания. 15 классов будут обучаться в первую смену, а 3 класса - во вторую.

С 5 по 11 классы обучение пройдет по смешанной системе с очными и двумя дистанционными учебными днями. Удаленно будет закрепляться только пройденный материал, предает пресс-центр мэрии Бердска.

За каждым классом закреплен кабинет, в котором соблюдаются необходимые профилактические меры. Расписание составлено таким образом, чтобы классы не пересекались. Также питание организовано для всех школьников.

Об этом Наталья Алексеевна рассказала во время обхода школы главой Бердска Евгением Шестерниным, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".

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