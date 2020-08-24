Заказал вакцину от коронавируса и рассказал Путину об обстановке в Белоруссии президент Лукашенко

Вечером 24 августа состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко, сообщает сайт Кремля.
По информации, продолжено обсуждение ситуации в Белоруссии. Александр Лукашенко информировал о предпринимаемых мерах в целях нормализации обстановки в стране.
Затрагивалась также тематика двустороннего сотрудничества в вопросах противодействия коронавирусной инфекции.
Белоруссия станет первой страной, куда будут поставлять российскую вакцину от коронавируса, сообщили в пресс-службе главы республики.
Об этом договорились президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко во время телефонного разговора.