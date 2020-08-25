Топ-5 российских актрис, которые не стесняются сниматься голыми

Журналисты составили топ-5 российских актрис, которые не стесняются сниматься в фильмах обнаженными. Они запомнились зрителям в том числе благодаря участию в откровенных сценах.

Впервые обнаженной она снялась в 2014 году

Одной из наиболее раскрепощенных в российском кинематографе портал iReactor называет актрису Александру Бортич. Впервые обнаженной она снялась в 2014 году, когда на большие экраны вышла картина «Как меня зовут». После этого в 2016 артистка вновь участвовала в постельной сцене, но уже для для фильма «Викинг». В проекте «Неуловимые» Александра Бортич без одежды едет голой верхом на лошади по Москве.

На второе место журналисты поставили Любовь Аксенову, на счету которой около 50 ролей. Перед камерой актриса чувствует себя свободно, в 2012 году она снялась обнаженной в «Рассказах». В 2016 артистка разделась еще раз, уже ради картины «Бывшие». Не составило труда Аксеновой обнажиться и для ленты «Гуляй, Вася!», потом во всей красе она предстала в фильме «Без меня».

Также наиболее ярким «голым» появлением для актрисы Кристины Асмус стала картина «Текст», однако ранее она уже обнажалась перед камерой в 2015 году для съемок «А зори здесь тихие». Ничего стыдного в таких сценах звезда сериала «Интерны» не видит. Кроме того, Асмус снова снялась обнаженной в готовящемся к выходу проекту «Китобой» режисера Алексея Учителя.

Актриса Светлана Ходченкова обнажилась перед камерой почти в начале своей творческой карьеры. В 2003 она появилась полностью голой в фильме «Благословите женщину» режисера Станислава Говорухина. С тех пор обнаженной актриса не снимается, но часто появляется в пикантном виде на обложках глянцевых журналов.

На пятом месте оказалась актриса и телеведущая Лариса Гузеева, известная сейчас прежде всего по программе «Давай поженимся!». Но раньше она часто появлялась в кино, и даже снималась в обнаженном виде. Происходило это в 1989 году для картины «Спальный вагон».