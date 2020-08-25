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Общество / Происшествия

Пьяные дети лежат в реанимации: тройка "отважных" малолеток выпила 4 литра пива. Попросили купить прохожего

08:12 25.08.2020 Фото: скриншот
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Ранее школьники ни на каких учётах не стояли. На родителей полицейские составили административные протоколы за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Пьяные дети лежат в реанимации: тройка отважных малолеток выпила 4 литра пива. Попросили купить прохожего
В Камне-на-Оби из-за алкогольного отравления несовершеннолетние дети попали в реанимацию

В Камне-на-Оби 19 августа неравнодушные читатели “Каменских известий” вызвали “скорую” трём детям, один из которых находился без сознания.
Девочка (14 лет) сидела, а мальчишки (12 и 11 лет) лежали на земле на пересечении ул. Каменской и Пушкина.
Некоторое время дети находились в реанимации, затем их перевели в обычные палаты.

Со слов ребят сотрудникам полиции, они приехали в Камень в гости. Попросили прохожего купить им 4 литра пива, что тот и сделал. Как результат – алкогольное отравление. Сейчас опасность миновала. Ранее школьники ни на каких учётах не стояли. На родителей полицейские составили административные протоколы за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

По словам очевидцев, неподалёку от детей лежали пустые бутылки от спиртного.

На данный момент дети госпитализированы в Каменскую ЦРБ для оказания им медицинской помощи.

“Честно сказать, очень сильно переживаю. Дети они и есть дети. Сколько бы им не было, и чтобы они не вытворяли, но видеть их в таком состоянии – зрелище не для слабонервных. Пока вызывала “скорую” и ждала, успела поплакать. Очень сильно жалко. Очень сильно беспокоюсь, надеюсь, что всё будет хорошо”, – сообщает очевидца событий.

Источник: Известия

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От редакции

Во сколько лет вы попробовали алкоголь?

Raven, 20 августа 2020 20:51
НВР:
в 12 лет, ну и стал попивать
Аноним, 21 августа 2020 11:39
НВР:
16
Аноним, 21 августа 2020 12:24
НВР:
14
Аноним, 21 августа 2020 12:29
НВР:
10 на спор выпил гранёный стакан палёной водки, ещё жив. На 2 сутки пришла классная увидела что нам плохо и вызвала скорую ну и ментов.
Сергей, 21 августа 2020 13:02
4 литра пива и реанимация?! Походу врут одним пивом дело не обошлось
Аноним, 24 августа 2020 01:56
Ну если взять "пиво" с 9 процентами, то хватит...
Аноним, 21 августа 2020 13:13
НВР:
11
Аноним, 21 августа 2020 13:30
НВР:
13
Аноним, 21 августа 2020 14:18
НВР:
В 10 лет пил пиво и бормотуху. Сейчас 50, уже не пью совсем.
Аноним, 21 августа 2020 14:23
14 лет..плохо очень плохо и также пиво, и ничто с этим не поделаешь....
Аноним, 21 августа 2020 15:16
НВР:
17
Аноним, 21 августа 2020 15:26
НВР Когда крестили
Ника, 21 августа 2020 15:44
НВР:
В 16. На этом и закончилось всё.
Аноним, 21 августа 2020 15:54
НВР:
12
Аноним, 21 августа 2020 16:12
НВР:
10
Аноним, 21 августа 2020 16:16
НВР:
Илья
Первый раз в 16лет,на двоих бутылку вермута.
После этого получил хорошее воспитание ремнем по заднице.
И до 19 лет не употреблял.
Аноним, 21 августа 2020 17:01
НВР:
В 16лет
Владимир, 21 августа 2020 17:07
На втором курсе приехав домой к родителям увидел бутылку вина сливянки в холодильнике был удивлён родители никогда не употребляли и вот я с горлышка залпом выпил её и лег спать Проснувшись сразу признался родителям о содеянном перенес нормально
Аноним, 21 августа 2020 17:21
НВР:
8лет
Аноним, 21 августа 2020 18:27
НВР:
6-7
Аноним, 22 августа 2020 00:45
НВР:
19
А, 22 августа 2020 00:50
В 4года пивом дед угощал. Дальше глотка дело не пошло.
Аноним, 22 августа 2020 02:30
НВР:

16
Аноним, 22 августа 2020 02:47
НВР:в 15 лет
Аноним, 22 августа 2020 10:30
НВР:
30
Аноним, 22 августа 2020 10:46
НВР:
16 но узнал отец, после только с армии как пришелэ
Аноним, 22 августа 2020 11:20
НВР:
18
Николай, 22 августа 2020 13:27
Все просто, ПИВО, ДА И ВЕСЬ АЛКОГОЛЬ В МАГАЗИНАХ - ДЕРЬМО НЕСУСВЕТНОЕ!!!!. Срок хранения пиво 1 год, это не в какие ворота. Кто помнит, срок хранения пива была 1 неделю. Про вино, были натуральные вина, а сейчас, порошок вода и спирт из китайского дерьма. Народ не пьянеет, а дурень. Печально, что нас сознательно ТРАВЯТ
Огурчик, 22 августа 2020 15:35
Не пори чушь
Аноним, 22 августа 2020 13:28
НВР:
-
Аноним, 22 августа 2020 13:32
НВР:
21
Сергей, 22 августа 2020 13:35
Дети,это увелечительное стекло своих родителей!
Владислав, 22 августа 2020 13:46
НВР:первый раз в 13 лет в пионерском лагере, потом только в 18-ть
Аноним, 22 августа 2020 14:05
НВР:
20
Аноним, 22 августа 2020 14:43
НВР:
12леь
Аноним, 22 августа 2020 14:44
НВР:
В 10, сейчас мне 19 , пью норм количество пива, до 2-4 литров в неделю, имею спортивное телосложение и поступил в вуз с физкультурным наклоном
Аноним, 22 августа 2020 15:16
НВР:около 14 лет домашнее вино у подруги.
Аноним, 22 августа 2020 15:42
НВР:
10-11лет.
Аноним, 22 августа 2020 17:31
НВР:
В 13
Аноним, 22 августа 2020 18:22
НВР:15,6(на выпускном 9 класса)
Аноним, 22 августа 2020 18:34
НВР:
5
Аноним, 22 августа 2020 19:19
НВР:
27
Аноним, 22 августа 2020 19:44
НВР:
15
Аноним, 22 августа 2020 22:14
НВР7лет при родителях домашние вино и я считаю по этому прожив большую часть жизни я пью всегда в меру
Детям с детства нужно внушать, что плохо и как можно, запреты для них это повод сделать все наоборот
Аноним, 22 августа 2020 22:29
Это кто же купил деткам пиво? Сердобольные. Или вовсе тётя Мотя,с пивного ларька,чтоб выручку не потерять,продала алкоголь.
Сейчас пить и курить не модно. Занимайтесь спортом. Велики,скейты,самокаты.
Аноним, 22 августа 2020 23:41
НВР:14
Аноним, 22 августа 2020 23:49
НВР:
В12лет
Аноним, 23 августа 2020 01:28
Почему в реанимацию а не в наркологию ?
Аноним, 23 августа 2020 11:42
ну так то в наркологии реанимации нет,а в данном случае все-таки это дети
Raven, 23 августа 2020 12:14
4 л пива в троих и плохо? Похоже пивом они полировали что-то другое

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