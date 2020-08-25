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Красота / Общество

"Непривлекательная худоба": Поклонники ужаснулись диете Ляйсан Утяшевой после фото в купальнике

14:59 25.08.2020 Фото: instagram.com
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«У вас нездоровый завтрак», «Если бы я так ела, от меня остался бы скелет», — принялись рассуждать фолловеры.

Непривлекательная худоба: Поклонники ужаснулись диете Ляйсан Утяшевой после фото в купальнике
Ляйсан Утяшева поделилась новым снимком с отдыха

Ляйсан Утяшева поделилась новым снимком с отдыха, но фанаты ужаснулись ее фигуре, заявив, что гимнастка перебарщивает с похудением.

Гимнастка Ляйсан Утяшева не раз делилась с пользователями секретами своей стройности. Совсем недавно супруга Павла Воли рассказывала своим поклонникам о том, как она борется с целлюлитом. А недавно женщина выложила пост, в котором подробно описала свой рацион питания.

Гимнастка рассказала, что часто практикует интервальное голодание. Его суть заключается в том, что принимать пищу можно всего лишь 8 часов в сутки, а в остальные 16 часов воздержаться от любой еды, делая перерыв. Но кроме таких суровых голоданий Ляйсан еще и устраивает себе детокс-диеты, когда можно питаться только фруктами, сырыми овощами или рыбой. Супруга комика призывает не забывать и о водном балансе организма. Перед каждым приемом пищи необходимо принимать стакан воды. Именно так начинает свое утро гимнастка и советует другим девушкам делать то же самое.

Также звезда старается заниматься спортом и отказываться на время от кофе и сладких напитков. Поклонники хвалят Утяшеву за силу воли, но ее рациону все же ужаснулись. Оказывается, иногда в день Ляйсан употребляет пищу примерно на 500 калорий, а для ее организма это очень мало.

Поэтому поклонники неоднозначно отреагировали и на новое фото гимнастки. Им показалось, что Утяшева издевается над своей фигурой, ведь вместо здоровой стройности формы гимнастки начинают улетучиваться.

«Я вас очень уважаю, но ваша худоба выглядит не очень привлекательно!», «У вас нездоровый завтрак», «Если бы я так ела, от меня остался бы скелет», — принялись рассуждать фолловеры.

Поклонники также призвали гимнастку прекращать так жестко ограничивать себя. Они забеспокоились о здоровье Утяшевой и заверили, что женщине, наоборот, необходимо набрать несколько килограммов.

Источник: kleo.ru

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