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Красота / Общество

На 10 лет помолодел Евгений Петросян с молодой женой. Поклонники в восторге от новых фото

10:44 25.08.2020 Фото: instagram.com
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После развода с Еленой Степаненко мужчина заметно изменился: она начал вести здоровый образ жизни и регулярно посещать врачей, заботясь о своем здоровье.

На 10 лет помолодел Евгений Петросян с молодой женой. Поклонники в восторге от новых фото
Поклонники восхитились внешним видом Евгения Петросяна

Пользователи удивились тому, как выглядит 74-летний Евгений Петросян на снимках с новой фотосессии. Юморист заметно преобразился, и во многом это благодаря заслугам его новой возлюбленной.

Поклонники восхитились внешним видом Евгения Петросяна. После развода с Еленой Степаненко мужчина заметно изменился: она начал вести здоровый образ жизни и регулярно посещать врачей, заботясь о своем здоровье. Пользователи отмечают, что юмористу помогла помолодеть его новая супруга – Татьяна Брухунова, которая младше своего избранника на 43 года. Именно она заставляет юмориста следить за собой и заниматься спортом.

О том, что он начал вести здоровый образ жизни, Евгений Ваганович сообщал сам в социальных сетях. Конечно же, все это заметным образом повлияло на внешний вид Петросяна. Евгений Ваганович продемонстрировал это на новых снимках с фотосессии, которая была сделана в усадьбе Кусково в Подмосковье. Юморист буквально светился от счастья, показывая, что его жизнь заметно преобразилась в лучшую сторону с появлением в ней Татьяны Брухуновой.

Петросян позировал в синем приталенном костюме и в забавной шляпе. Также в качестве аксессуара он прихватил зонтик, с которым прыгал ради смешных кадров.

Пользователи оценили преображение артиста и принялись хвалить его за новый образ.

«Легенда юмора. Гениальный человек. Браво», «Евгений Ваганович, сколько в вас жизни, радости и задора! Так держать!», «Солнечный и лучезарный Ваганович поднимает настроение», — принялись комментировать фанаты.

Сам Петросян отметил, что никогда не бывал в Кусково. Не исключено, что на фотосессию его позвала именно Брухунова, которая тоже продемонстрировала фотографии из Кусково. Но, как сообщил сам Евгений Ваганович, он был счастлив оказаться здесь.

Напомним, что Татьяна и Евгений Ваганович практически никогда не делятся подробностями семейной жизни, да и на совместных фото также появляются довольно редко. Так, СМИ выяснили, что Петросян и Брухунова скрывают их общего ребенка, который родился весной 2020 года.

Источник: kleo.ru

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