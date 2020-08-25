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Здоровье / Общество

Ребёнок грызет ногти: Как побороть онихофагию?

17:40 25.08.2020 Фото: kleo.ru
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Медики признали эту вредную привычку, назвав ее онихофагией. Ее даже внесли в международную классификацию болезней МКБ-10 под номером F-98.

Ребёнок грызет ногти: Как побороть онихофагию?
Очень важно определить точную причину проблемы

Родители не зря беспокоятся по поводу того, как отучить ребенка грызть ногти. Медики признали эту вредную привычку, назвав ее онихофагией. Ее даже внесли в международную классификацию болезней МКБ-10 под номером F-98. И решение проблемы есть, хоть и требует изрядного терпения.

Почему детям сложно перестать грызть ногти

В мире около трети детей страдают онихофагией. Из них каждый четвертый сохраняет вредную привычку и во взрослой жизни. Причина в том, что с этим явлением очень сложно бороться из-за особенностей работы мозга:

Если несколько раз не обратить внимание на то, что ребенок грызет ногти, то он будет делать это постоянно. У него в мозгу закрепится мысль, что если не запретили, значит, ничего плохого в этом нет.
Личный пример родителей — главная причина развития онихофагии. Ребенок повторяет за взрослыми и точно знает, что ничего плохого из-за этого не случится. И любые страшилки о микробах и некрасивых пальцах воспринимаются, как шутка. Мама с папой ведь так делают, и с ними ничего плохого не происходит.
Когда человек постоянно повторяет одни и те же действия, они запоминаются базальными ядрами мозга. При этом сознательный контроль над ними практически утрачивается и требует сильной концентрации. Поэтому ребенок постоянно продолжает кусать ногти, даже если его ругают и наказывают.

Обычно ребенок начинает грызть ногти в 4-5 лет. Если сразу не озаботиться вопросом, как его отучить, то в дальнейшем привычка только усугубится. Но прежде чем искать способы борьбы, надо разобраться с причинами онихофагии.

Почему дети грызут ногти

На самом деле ребенок не пытается навредить себе сознательно. У его поведения есть более глубокие корни:

Стресс. Доктор Комаровский считает, что онихофагия — разновидность сосательного рефлекса. Ребенок привык сосать грудь, потом соску, палец. Повзрослев, он знает, что так делать нельзя, но испытывая стресс, возвращается к старым привычкам. Только вместо того, чтобы сосать палец, грызет его.
Метаболизм. В период с 3 до 5 лет у детей нередко обнаруживается нехватка кальция. Из-за этого ногти часто обламываются. Испытывая дискомфорт, малыш решает проблему наиболее доступным способом — отгрызает ноготь.

Замена вредных привычек. Иногда онихофагия проявляется, когда родители начинают бороться с другой проблемой. Раньше ребенок теребил волосы, мял и задирал одежду, а когда ему запретили — начал грызть ногти.
Скука. Возможно, малышу просто нечем заняться. Он находит себе развлечение, обратив пристальное внимание на ногти, пока не остановится на чем-то более интересном.

Очень важно определить точную причину проблемы. В противном случае, даже если удастся избавиться от онихофагии, родители вскоре столкнутся с новой вредной привычкой. Замкнутый круг может длиться годами.

Ошибки родителей

В первую очередь не стоит считать, что онихофагия пройдет сама по себе. Даже повзрослев и поняв, что грызть ногти плохо и некрасиво, ребенок вряд ли сможет легко избавиться от привычки. Лучше помочь ему преодолеть проблему сразу. Но делать это надо правильно, избегая распространенных ошибок:

Запугивать. Конечно, малышу можно в красках рассказать о червяков в животике, страшных вирусах, сломанных о ногти зубах, и он в страхе перестанет их грызть. Но взамен ребенок испытает еще больше стресса, который выльется в истерики и новую вредную привычку.
Бить. Вопреки распространенному мнению, малыш не запомнит, что нельзя грызть ногти. Он будет точно знать, что это нельзя делать при родителях. Начнет врать и прятаться, что гораздо хуже, особенно в подростковом возрасте.
Смазывать пальцы перцем, горчицей. Может, ребенок и перестанет грызть ногти. Но корни привычки останутся, поэтому он начнет кусать губы, есть волосы, объедать ластики на карандашах.

По тем же причинам не стоит и кричать на малыша. Это принесет больше вреда, чем пользы. Лучше запастись терпением и приступить к более эффективным действиям.

Как отучить ребенка

Для начала надо определить первопричину проблемы. Если самостоятельно найти ее не удается, будет нелишним обратиться к психологу в детском саду или школе. Может, ребенку стыдно или страшно признаваться родителям, почему он начал грызть ногти. Человеку со стороны будет проще докопаться до сути. Дальше останется только подобрать тактику:

Со скукой бороться проще всего. Достаточно больше времени проводить с малышом, увлекать его играми, поделками, рассказами и прочим. Желательно, чтобы малыш много использовал руки: лепил, рисовал, собирал конструкторы. В таком случае он не захочет отвлекаться на то, чтобы погрызть ногти.
Стоит пропить курс витаминов и кальция. Необходимую дозировку назначит педиатр. С одной стороны, ногти будут меньше ломаться и мешать ребенку. С другой — их будет сложнее отгрызть.
Следить за состоянием ногтей. Вместо вредной привычки можно привить полезную. Каждый вечер надо проверять ноготки, подрезать кутикулу, отмачивать пальчики в ванночках с травами. Для мозга нет разницы, какие привычки запоминать, а пользы от ухода за ногтями намного больше.

Самое сложное, если ребенок грызет ногти из-за стресса. В таком случае поиски способа, как отучить его от вредной привычки, могут занять гораздо больше времени.

Как бороться со стрессом

Взрослому может казаться, что у детей нет проблем или все они «детские», несерьезные. Но для мозга это все равно стресс, который может быть причиной онихофагии. Ее надо преодолеть:

Больше времени уделять ребенку, ибо 90 % психологических проблем у детей и подростков возникает из-за нехватки общения. Поэтому вместо того, чтобы садить малыша за мультики, надо хотя бы пару часов в сутки выделять на совместные прогулки, игры, разговоры на различные темы.
Улучшить атмосферу в доме. Ссоры и скандалы между членами семьи — огромный источник стресса для ребенка. Если прекратить их совсем не получается, стоит хотя бы сократить участие малыша.
Меньше игр за компьютером и смартфоном. Это очень удобный способ отвлечь малыша, но нехватка движения — скрытый источник стресса и гиперактивности. Если отказаться от гаджетов невозможно, то надо хотя бы выделять время каждый день, чтобы ребенок порезвился и выплеснул накопившийся заряд. Так он станет гораздо спокойнее.
Позволить ребенку отдыхать. Высокие нагрузки в школе, на кружках могут стать достаточным источником стресса, чтобы школьник начал грызть ногти. Иногда стоит дать ему просто разгрузить мозг и заняться любимым, пусть и «бесполезным» делом.

Иногда причина стресса может быть физиологической: болезнь, глистные инвазии, генетическая предрасположенность к тревожности. В этом случае помочь ребенку должен врач. С одной стороны, он подберет лекарства, к примеру, от гельминтов, с другой — пропишет успокоительные препараты или травы.

К сожалению, волшебной таблетки или универсального способа, как отучить ребенка грызть ногти, нет. Но если подойти к проблеме комплексно, избегать ошибок и нацелиться на причины болезни, то с онихофагией можно бороться. Достаточно проявить терпение, не давать послаблений, и все получится.

Подводя итоги

Чтобы избавиться от вредной привычки, надо бороться с ее причиной.
Ребенка нельзя бить и пугать, пытаясь преодолеть онихофагию.
Вредную привычку можно заменить полезной.

Источник: kleo.ru

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