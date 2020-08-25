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Год кого будет в 2021 году по восточному календарю? Чего ждать всем знакам зодиака?

14:55 25.08.2020 Фото: pxhere.com
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Покровитель 2021 года не верит в легкие деньги, поэтому не стоит искать таких же путей, чтобы разбогатеть.

Год кого будет в 2021 году по восточному календарю? Чего ждать всем знакам зодиака?
Он спокойный, неторопливый и решительный, поэтому такие качества будут свойственны и 2021 году

После Белой Крысы по восточному календарю 2021-м годом будет управлять Белый Металлический Бык. Он спокойный, неторопливый и решительный, поэтому такие качества будут свойственны и 2021 году. Астрологи прогнозируют отдых и релаксацию всем знакам зодиака после сумбурного 2020-го.
Каким будет 2021 год под руководством Быка.

Белый Металлический Бык полностью войдет в свои полномочия 12 февраля 2021 года. Обещает быть спокойным, поэтому можно будет отдохнуть от богатого событими високосного 2020-го. Хорошо посвятить его саморазвитию и работе над отношениями с окружающими людьми. Все, что будет вложено в 2021 году, вернется в сто крат в будущем.

Бык любит честных и справедливых, поэтому каждому стоит потрудиться над этими качествами и при необходимости развить их в себе. Только в таком случае можно будет расположить Быка, и он порадует своим дружелюбием и щедростью.
Обещает год быть благоприятным и на финансовом поприще. Но наличие денег будет зависеть только от трудолюбия человека. Правда, из-за того, что бык консервативен и не любит перемен, то это может плохо сказаться на развитии компаний. Покровитель 2021 года не верит в легкие деньги, поэтому не стоит искать таких же путей, чтобы разбогатеть.
Что касается отношений, то быку свойственно уединение и он не любит заводить новые знакомства. Но в семейной жизни царит покой и комфорт. Главное, не стоит ждать проявления от быка бурных эмоций и страсти. А если делать на это упор, то знак может разозлиться – и тогда все пойдет наперекор.

Как лучше встретить год Белого Металлического Быка 2021

Лучшей встречей Белого Металлического Быка является семейный спокойный праздник. Торжественный ужин должен быть простым без особых изысков. Хорошо подать растительные блюда, разносолы и привычные салаты. Стоит отказаться от говядины. Предпочтение нужно отдать другим видам мяса. Что касается напитков, то выигрышным вариантом будут соки, компоты и морсы.

Наряды должны быть в стиле Металлического Быка – легкие платья светлых тонов, серебристые туфли и украшения. Среди тканей стоит выбирать шелк, хлопок и не забывать о мехе.

Чего ждать всем знакам зодиака в 2021 году

Бык – дружелюбное существо, поэтому имеет хорошие отношения со всеми животными. Главное, его не обманывать и не хитрить. Только в таком случае он способен одарить подарками.

Людям, рожденным в год Крысы, в 2021 году рекомендуется много внимания уделять карьере – и тогда их ждет головокружительный успех. Смена работы сулит хорошую прибыль, но и прежнее место деятельности сможет принести радость, если не конфликтовать с коллегами и начальством.

Быки в 2021 году также будут иметь успех, но в основном им придется просто плыть по течению. Все, что когда-то было отложено на потом, теперь будет требовать к себе особого внимания.

Тигру и Кролику нужно позаботиться о своем здоровье и не игнорировать желание организма отдохнуть.

Дракону год Быка обещает принести успех во всем. Ничего не нужно бояться, а действовать. Повезет и в любви, и в карьере.

Бык не любит Змей, но благодаря своей мудрости они смогут выкрутиться и добиться желаемого. А вот к Лошади, наоборот, покровитель года будет благосклонен. Но не стоит ждать подарков от судьбы, для этого нужно работать.

Рожденным в год Овцы стоит довериться своей интуиции. Необходимо побороть лень и побольше посвящать времени семье.

Обезьянам Бык преподнесет много сюрпризов, но не стоит сразу им радоваться. Хорошо все проанализировать и быть осторожными с окружающими людьми, ведь везде есть подвох.

Петуху стоит посвятить год искусству и не отказываться от помощи родных. Собакам пришло время отдохнуть, а Кабану поберечь нервы и не беспокоиться по пустякам.

Источник: rsute.ru

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