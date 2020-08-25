Почему на Ореховый Спас нужно идти на кладбище? Что принести умершим

На могилке не нужно оставлять освященные продукты. Если их много и есть желание ими поделиться, то лучше раздать живым людям.

На Ореховый Спас христиане с собой в церковь могут брать продукты и орехи, которые освятят в конце службы

На Ореховый Спас христиане с собой в церковь могут брать продукты и орехи, которые освятят в конце службы. Праздник считается малозначимым, поэтому называется еще малым Спасом. Люди выполняют много работы в этот день, но могут также сходить на кладбище, на что нет запрета по канонам церкви.

На Ореховый Спас что нужно взять в церковь

Августовские православные праздники завершаются Ореховым Спасом, который пройдет на следующий день после Успения Пресвятой Богородицы, 29 числа. Это последний Спас из череды трех, которые припадают на конец лета.

Праздник имеет название «Малый Спас» — это означает, что он не такой большой, как два предыдущих, и считается поэтому полупраздником. Но в церкви все же проводится служба, а люди отправляются на нее не с пустыми руками. С собой можно взять продукты, которые освящаются в конце службы.

В церковь на Ореховый Спас несут собственно орехи, которые поспевают к этому времени. Берут хлеб испеченный с нового урожая пшеницы. Часто в тесто добавляют орехи, как символ праздника. Также можно брать яблоки, виноград и другие фрукты, которые можно было святить на первых двух Спасах.

Можно ли ходить на кладбище на Ореховый Спас

Праздник Ореховый Спас знаменует начало осени, и проводы тепла. Он сопровождается русскими обрядами, которые были еще у древних славян. Принято в этот день молиться мученику Диомиду тем, у кого есть проблемы со здоровьем. А женщины почитают икону Божией Матери Федоровской о благополучной семейной жизни, о родах, и возможности стать хорошей матерью.

В этот день торгуют холстами, и святят воду в колодцах. Целый день занят различным трудом и досугом. Ходить на кладбище на Ореховый Спас также не запрещается. Он не отличается от простых дней, поэтому каждый человек по желанию или надобности может сходить на могилку. Помянуть усопших, и убрать на кладбище не считается грехом.

Люди могут сходить на кладбище после церкви, и отнести часть радости праздника усопшим. Ведь Ореховый Спас все же является народным, который отмечается уже не одно столетие. На могилке не нужно оставлять освященные продукты. Если их много и есть желание ими поделиться, то лучше раздать живым людям. С собой на кладбище можно взять отдельно печенье, булочки, которыми и можно помянуть умершего человека.

Убрать на могилке перед наступлением холодов будет даже очень полезно. Тогда она не будет стоять заросшей сорняками, хотя это можно сделать и в любой другой день. Но если обстоятельства складываются иначе, то души усопших будут только благодарны за память о них.

Источник: rsute.ru