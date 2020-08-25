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Категорические запреты на Успение Пресвятой Богородицы 28 августа 2020 года: Нельзя стричь волосы, иначе судьбу свою можно испортить

17:51 25.08.2020 Фото: wikimedia.org
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Праздник входит в число великих церковных торжеств и знаменует переход от земной жизни к вечной. Согласно преданиям, Богородица умерла именно 28 августа по новому стилю.

Категорические запреты на Успение Пресвятой Богородицы 28 августа 2020 года: Нельзя стричь волосы, иначе судьбу свою можно испортить
Успение Пресвятой Богородицы отмечается ежегодно 28 августа
Сюжет: Православные обряды
Категорические запреты на Успение Пресвятой Богородицы 28 августа 2020 года: Нельзя стричь волосы, иначе судьбу свою можно испортить

Категорические запреты на Успение Пресвятой Богородицы 28 августа 2020 года: Нельзя стричь волосы, иначе судьбу свою можно испортитьПодробный календарь церковных праздников на август 2020 годаЕщё 227 новостей

Успение Пресвятой Богородицы отмечается ежегодно 28 августа. Праздник входит в число великих церковных торжеств и знаменует переход от земной жизни к вечной. Согласно преданиям, Богородица умерла именно 28 августа по новому стилю.

Апостолы, которые путешествовали по миру, собрались вместе в Иерусалиме, чтобы проститься с Девой Марией и совершить процесс погребения.

Обычаи в Успение Пресвятой Богородицы

Каждый христианин в Успение Пресвятой Богородицы должен пойти в храм и помолиться Деве Марии. В старину прадеды 28 августа всегда несли в храм горсть пшеницы из нового урожая для того, чтобы ее освятить. Служба на Успение по традиции торжественная.

Хорошо в праздник помолиться о здоровье и благополучии родных и близких. Необходимо у иконы Богородицы поставить свечу и попросить у Нее послать счастье дорогим людям. Особенно добра и благополучия стоит просить у Девы Марии девушкам, чтобы судьба их сложилась наилучшим образом.

Возвращаясь из церкви домой, желательно раздать милостыню бедным. Молодым парам рекомендуется в праздник Успения начать организовывать свадьбу. Парни зачастую 28 августа засылают сватов. Если договориться о торжестве именно в этот день, то молодые будут жить долго и счастливо.

Что запрещено делать в праздник Успения 28 августа

В Успение существует множество запретов. Верить в них или нет, это уже дело индивидуальное, но лучше, все-таки, им следовать, чтобы не разгневать Всевышнего.

В праздник 28 августа нельзя:

работать в поле и на огороде;
стричь волосы, иначе судьбу свою можно испортить;

ругаться, сквернословить, кричать;
употреблять в пищу жирную и жареную еду;
ходить босяком по земле и траве, поскольку можно собрать все страшные болезни.

Приметы на 28 августа 2020 года

Считается, что с 28 августа уже наступает осень. Проследив в этот день за природными явлениями, можно понять, какой будет данная пора:

гроза 28 августа — осень будет дождливой;
теплая погода в праздник сулит холодное бабье лето;
иней на растениях виднеется — к ранней зиме;

на небе радуга появилась — осень обещает быть теплой;
паутины много в воздухе летает — зима сулит быть морозной;
туман целый день по земле стелется — тепло еще долго будет радовать;
вода на реке спокойная — к безветренной осени и зиме без метелей.

Хорошо на Успение сходить в лес по грибы и орехи. В этот день они особенно вкусные.

Источник: rsute.ru

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