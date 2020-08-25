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Главные запреты Хлебного Спаса 29 августа 2020 года: Как привлечь в дом достаток и благополучие

14:39 25.08.2020 Фото: pixabay.com
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Нельзя отказывать нуждающимся 29 августа, чтобы самим потом без хлеба не остаться.

Главные запреты Хлебного Спаса 29 августа 2020 года: Как привлечь в дом достаток и благополучие
Последний Третий Спас принято называть Хлебным или Ореховым
Сюжет: Православные обряды
Главные запреты Хлебного Спаса 29 августа 2020 года: Как привлечь в дом достаток и благополучие

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Последний Третий Спас принято называть Хлебным или Ореховым. Церковнослужители напомнили мирянам, какого числа отмечается этот важный церковный праздник, и каких традиций и запретов следует придерживаться в этот период. Еще, они также вспомнили о народных приметах и поверьях, связанных с этим днем, которые могут подсказать людям, какая погода и урожай их ждет в будущем.

Когда Хлебной Спас в 2020 году: традиции и запреты праздника

Хлебный Спас традиционно отмечают 29 августа. К этому дню, по-обыкновению, уже заканчивались жнива, а потому хозяйки впервые пекли хлеб из муки нового урожая. Затем, эту выпечку несли в церковь и освящали. Именно поэтому праздник и называется Хлебный Спас. Поскольку в это время позволительно также приносить в храм орехи, то некоторые миряне называют этот праздник Ореховым праздником.

После посещения церкви, хозяйки накрывали дома богатые столы, на которых обязательно должны быть пироги и хлеб из муки нового урожая. Это привлечет в дом достаток и благополучие. Ими они угощают всех присутствующих, веселятся и вспоминают о закончившейся жатве. Каждый из гостей, должен попробовать хоть понемногу из стоящих на праздничном столе блюд, чтобы привлечь к себе здоровье и удачу.

Согласно давним традициям, хозяйки в этот день готовят ореховую настойку. Для этого, берут перемычки грецких орехов, заливают водкой и ставят в темное место настаиваться.

На Хлебный Спас категорически запрещено ссориться с кем-либо, желать зла другим и сквернословить. Считается, что все пожелания, которые слетят с языка человека в этот день вернутся к нему в многократном размере. Не рекомендуется ходить в лес в этот день, поскольку есть риск заблудиться и встретить лесную нечисть. Нельзя отказывать нуждающимся 29 августа, чтобы самим потом без хлеба не остаться.

Приметы и поверья на Хлебный Спас

Если урожай хлеба щедрый в нынешнем году, то орехов мало будет в следующем году. А если орехи порадовали сбором, то на большой урожай хлеба не стоит рассчитывать.
Если человеку посчастливиться найти два сросшихся ореха на Хлебный Спас, то их нужно положить к себе в кошелек, чтобы они притягивали деньги и достаток.
Если журавли улетят на Юг к этому дню, то на Покров жди мороза.
Дождь в этот день сулит теплую осень.

Сорвать орех с червем в этот день — быть беде.
Если на человеке есть порча, то избавиться от нее можно, съев первый орех в сезоне самому, а второй отдать первому встречному человеку.

В старину, люди гадали по орехах. Нужно взять первый орех в сезоне и попробовать его. Если он окажется недозрелым, то вскоре человек получит плохие известия, а предстоящий год трудным будет. Если же орех сладкий, то удача станет верной помощницей человека в предстоящем году.

Источник: rsute.ru

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