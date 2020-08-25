Главные запреты Хлебного Спаса 29 августа 2020 года: Как привлечь в дом достаток и благополучие

Нельзя отказывать нуждающимся 29 августа, чтобы самим потом без хлеба не остаться.

Последний Третий Спас принято называть Хлебным или Ореховым

Последний Третий Спас принято называть Хлебным или Ореховым. Церковнослужители напомнили мирянам, какого числа отмечается этот важный церковный праздник, и каких традиций и запретов следует придерживаться в этот период. Еще, они также вспомнили о народных приметах и поверьях, связанных с этим днем, которые могут подсказать людям, какая погода и урожай их ждет в будущем.

Когда Хлебной Спас в 2020 году: традиции и запреты праздника

Хлебный Спас традиционно отмечают 29 августа. К этому дню, по-обыкновению, уже заканчивались жнива, а потому хозяйки впервые пекли хлеб из муки нового урожая. Затем, эту выпечку несли в церковь и освящали. Именно поэтому праздник и называется Хлебный Спас. Поскольку в это время позволительно также приносить в храм орехи, то некоторые миряне называют этот праздник Ореховым праздником.

После посещения церкви, хозяйки накрывали дома богатые столы, на которых обязательно должны быть пироги и хлеб из муки нового урожая. Это привлечет в дом достаток и благополучие. Ими они угощают всех присутствующих, веселятся и вспоминают о закончившейся жатве. Каждый из гостей, должен попробовать хоть понемногу из стоящих на праздничном столе блюд, чтобы привлечь к себе здоровье и удачу.

Согласно давним традициям, хозяйки в этот день готовят ореховую настойку. Для этого, берут перемычки грецких орехов, заливают водкой и ставят в темное место настаиваться.

На Хлебный Спас категорически запрещено ссориться с кем-либо, желать зла другим и сквернословить. Считается, что все пожелания, которые слетят с языка человека в этот день вернутся к нему в многократном размере. Не рекомендуется ходить в лес в этот день, поскольку есть риск заблудиться и встретить лесную нечисть. Нельзя отказывать нуждающимся 29 августа, чтобы самим потом без хлеба не остаться.

Приметы и поверья на Хлебный Спас

Если урожай хлеба щедрый в нынешнем году, то орехов мало будет в следующем году. А если орехи порадовали сбором, то на большой урожай хлеба не стоит рассчитывать.

Если человеку посчастливиться найти два сросшихся ореха на Хлебный Спас, то их нужно положить к себе в кошелек, чтобы они притягивали деньги и достаток.

Если журавли улетят на Юг к этому дню, то на Покров жди мороза.

Дождь в этот день сулит теплую осень.



Сорвать орех с червем в этот день — быть беде.Если на человеке есть порча, то избавиться от нее можно, съев первый орех в сезоне самому, а второй отдать первому встречному человеку.

В старину, люди гадали по орехах. Нужно взять первый орех в сезоне и попробовать его. Если он окажется недозрелым, то вскоре человек получит плохие известия, а предстоящий год трудным будет. Если же орех сладкий, то удача станет верной помощницей человека в предстоящем году.

Источник: rsute.ru