Хит "тяжелые" брови модны в сезоне осень-зима 2020-2021

Отложите подальше средства для депиляции бровей – они в ближайшие полгода вам не понадобятся.

Брови в 2020 году пережили много разных "трансформаций"

Даже в том хаосе, в котором мы сейчас живем, образовались три модные тенденции бровей, о которых вы обязаны знать.

Макияж в 2020 году кардинально изменился – из-за пандемии коронавируса в нашу жизнь вошли маски для лица, а вместе с ними кое-какая косметика сиротливо скучает в косметичке, сообщает Главред.

Конечно, есть женщины, которые умудряются создавать потрясающий макияж и выглядеть роскошно даже в маске для лица. Но маска все же изменила акценты. Теперь все внимание приковано к глазам и бровям.

Брови в 2020 году пережили много разных "трансформаций". Весной, когда салоны красоты были закрыты на карантин, женщины вынуждены были научиться делать брови в домашних условиях самостоятельно. Нельзя не заметить, что многие женщины вернулись к естественным бровям, а "нарисованные" идеальные брови отошли на второй план.

Женщины в большинстве своем стали выглядеть более естественно, и это глобальный тренд – все то, что подарила природа, ценится. Хотя это тоже временно – ведь это модный тренд, который возник по воле обстоятельств.

Тем не менее, даже в этом хаосе образовались три модные тенденции, о которых вы обязаны знать.

Сегодня мы расскажем вам о том, какие брови будут в моде в сезоне осень-зима 2020-2021 – посмотрите нашу фотогалерею с образцами для понимания того, на что ориентироваться.

Модные брови осень-зима 2020-2021: тренды

В моде "тяжелые" брови

Готовьтесь к тому, что у вас будут возникать противоречивые чувства. С одной стороны, вы будете восхищены тем, какими яркими стали женские лица, а с другой – вам будет сложно понять, почему брови стали такими тяжелыми? А они действительно стали очень тяжелыми.

Густые пышные брови, иногда необычной формы теперь в центре внимания. Хотите выглядеть модно? Тогда уже сегодня прекратите выщипывать брови и начните их лелеять и пестовать!

Расчешите брови – и будете на высоте

Еще одна возможность "догнать моду" и выглядеть стильно – это расчесанные брови. В сезоне осень-зима 2020-2021 этот тренд будет знаковым. Для того, чтобы ваши брови выглядели отчетливо, вам понадобится специальный гель для бровей. Но если нет геля, можете смело использовать лак для волос – в Сети масса отзывов от тех, кто уже этот лайфхак испытал.

Так вот, расчешите красиво брови и зафиксируйте их гелем. Но если вы используете лак для волос, тогда нанесите его непосредственно на кисть, а потом кисточкой быстро нанесите лак на брови. Подчеркнем, что брызгать лаком прямо на брови ни в коем случае нельзя – это опасно для глаз!

Об идеальных бровях стоит забыть!

Не стремитесь к совершенству – в 2020 году оно не в моде. Сейчас не нужно трястись над тем, чтобы контур был безупречным. Отложите подальше средства для депиляции бровей – они в ближайшие полгода вам не понадобятся.

Нужно стремиться к тому, чтобы брови выглядели так, как в подростковом возрасте – они безумно освежают образ и обладают омолаживающим эффектом.

Да-да, не эталонные брови вам нужны, а пышный "веник", который сбросит годы. И не трогайте волоски между бровями – позвольте природе взять бразды правления в свои руки, и вы удивитесь, как заметно молоды вы стали.