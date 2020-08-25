25.08
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Красота / Общество

Хит "тяжелые" брови модны в сезоне осень-зима 2020-2021

14:46 25.08.2020 Фото: pxhere.com
0

Отложите подальше средства для депиляции бровей – они в ближайшие полгода вам не понадобятся.

Хит тяжелые брови модны в сезоне осень зима 2020 2021
Брови в 2020 году пережили много разных "трансформаций"

Даже в том хаосе, в котором мы сейчас живем, образовались три модные тенденции бровей, о которых вы обязаны знать.

Макияж в 2020 году кардинально изменился – из-за пандемии коронавируса в нашу жизнь вошли маски для лица, а вместе с ними кое-какая косметика сиротливо скучает в косметичке, сообщает Главред.

Конечно, есть женщины, которые умудряются создавать потрясающий макияж и выглядеть роскошно даже в маске для лица. Но маска все же изменила акценты. Теперь все внимание приковано к глазам и бровям.

Брови в 2020 году пережили много разных "трансформаций". Весной, когда салоны красоты были закрыты на карантин, женщины вынуждены были научиться делать брови в домашних условиях самостоятельно. Нельзя не заметить, что многие женщины вернулись к естественным бровям, а "нарисованные" идеальные брови отошли на второй план.

Женщины в большинстве своем стали выглядеть более естественно, и это глобальный тренд – все то, что подарила природа, ценится. Хотя это тоже временно – ведь это модный тренд, который возник по воле обстоятельств.

Тем не менее, даже в этом хаосе образовались три модные тенденции, о которых вы обязаны знать.

Сегодня мы расскажем вам о том, какие брови будут в моде в сезоне осень-зима 2020-2021 – посмотрите нашу фотогалерею с образцами для понимания того, на что ориентироваться.

Модные брови осень-зима 2020-2021: тренды

В моде "тяжелые" брови

Готовьтесь к тому, что у вас будут возникать противоречивые чувства. С одной стороны, вы будете восхищены тем, какими яркими стали женские лица, а с другой – вам будет сложно понять, почему брови стали такими тяжелыми? А они действительно стали очень тяжелыми.

Густые пышные брови, иногда необычной формы теперь в центре внимания. Хотите выглядеть модно? Тогда уже сегодня прекратите выщипывать брови и начните их лелеять и пестовать!

Расчешите брови – и будете на высоте

Еще одна возможность "догнать моду" и выглядеть стильно – это расчесанные брови. В сезоне осень-зима 2020-2021 этот тренд будет знаковым. Для того, чтобы ваши брови выглядели отчетливо, вам понадобится специальный гель для бровей. Но если нет геля, можете смело использовать лак для волос – в Сети масса отзывов от тех, кто уже этот лайфхак испытал.

Так вот, расчешите красиво брови и зафиксируйте их гелем. Но если вы используете лак для волос, тогда нанесите его непосредственно на кисть, а потом кисточкой быстро нанесите лак на брови. Подчеркнем, что брызгать лаком прямо на брови ни в коем случае нельзя – это опасно для глаз!

Об идеальных бровях стоит забыть!

Не стремитесь к совершенству – в 2020 году оно не в моде. Сейчас не нужно трястись над тем, чтобы контур был безупречным. Отложите подальше средства для депиляции бровей – они в ближайшие полгода вам не понадобятся.

Нужно стремиться к тому, чтобы брови выглядели так, как в подростковом возрасте – они безумно освежают образ и обладают омолаживающим эффектом.

Да-да, не эталонные брови вам нужны, а пышный "веник", который сбросит годы. И не трогайте волоски между бровями – позвольте природе взять бразды правления в свои руки, и вы удивитесь, как заметно молоды вы стали.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Какая у вас форма бровей?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Бердск"Дружбу сексом не испортишь?": У настоящего мужика друга-женщины не может быть, уверен житель Бердска
15:45 25-08-2020
БердскОтключат воду на 9 улицах микрорайона Южного в Бердске 26 августа. Узнайте, кому "повезло"
15:39 25-08-2020
Отключат воду на 9 улицах микрорайона Южного в Бердске 26 августа. Узнайте, кому
"Я видела лицо своего мертвого мужа 3 дня": Упала с высоты 5 200 метров единственная выжившая в авиакатастрофе Ан-24 и Ту-16К Лариса Савицкая
15:30 25-08-2020
БердскБез горячей воды до 31 августа 2020 года остался весь центр Бердска
15:16 25-08-2020
Без горячей воды до 31 августа 2020 года остался весь центр Бердска
"Как ты мне надоел!": Резко выросло число разводов из-за COVID-19 в России
15:15 25-08-2020
За 5 часов свыше 41 млн просмотров набрал новый клип BTS
15:01 25-08-2020
За 5 часов свыше 41 млн просмотров набрал новый клип BTS
Бердск«Пусть сидят до конца жизни»: Ждет приговора 4 сентября убившим ради Peugeot Ирину Сильнельникову из Бердска ее супруг Константин 1
15:00 25-08-2020
«Пусть сидят до конца жизни»: Ждет приговора 4 сентября убившим ради Peugeot Ирину Сильнельникову из Бердска ее супруг Константин
"Непривлекательная худоба": Поклонники ужаснулись диете Ляйсан Утяшевой после фото в купальнике
14:59 25-08-2020
Год кого будет в 2021 году по восточному календарю? Чего ждать всем знакам зодиака?
14:55 25-08-2020
Год кого будет в 2021 году по восточному календарю? Чего ждать всем знакам зодиака?
Опровергли отравление Алексея Навального врачи Омска 1
14:52 25-08-2020
Опровергли отравление Алексея Навального врачи Омска