Убили и сбросили тело в реку. 8-летняя девочка погибла во время игр с друзьями

Испугавшись содеянного, подростки поспешили избавиться от тела и выбросили его в речку.

В Уфе детские забавы завершились смертью ребёнка

В Уфе детские забавы завершились смертью ребёнка. Предположительно, ровесники убили восьмилетнюю девочку и сбросили тело в реку.

О пропаже школьницы в полицию заявила мама девочки – 22 августа ребенок не пришёл с прогулки вечером домой. Как сообщает источник в правоохранительных органах, тело 8-летней девочки со следами удушья было найдено прохожими на Курочкиной горе в уфимской Черниковке.

По предварительным данным, девочка погибла во время игр с ровесниками. Предположительно, ей передавили сонную артерию. Испугавшись содеянного, подростки поспешили избавиться от тела и выбросили его в речку. С 13-летним мальчиком, который подозревается в убийстве, проводятся следственные мероприятия.

Источник: gtrk.tv