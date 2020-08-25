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Здоровье / Общество

Новую причину возникновения диабета нашли ученые

12:54 25.08.2020 Фото: pixabay.com
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Исследователи напоминают, что за контроль уровня сахара в крови отвечает инсулин ‒ гормон поджелудочной железы.

Новую причину возникновения диабета нашли ученые
Нарушения функций головного мозга провоцируют развитие диабета второго типа

Медики продолжают исследователь причины распространенного заболевания.

Нарушения функций головного мозга провоцируют развитие диабета второго типа.

Об этом сообщает британский медицинский журнал Journal of Clinical Investigation.

Закончили долгое исследование ученые из Мюнхенского центра имени Гельмгольца и Немецкого центра исследований диабета. В первую очередь, исследовались изменения в генной структуре человека, которые способствуют повышению риска развития данного серьезного заболевания, сообщает Главред.

Исследователи напоминают, что за контроль уровня сахара в крови отвечает инсулин ‒ гормон поджелудочной железы. Он также воздействует на головной мозг человека, конкретно на гипоталамус ‒ гормональный центр мозга, которая осуществляет таким образом дополнительный контроль за метаболизмом глюкозы и обменом энергии в организме человека.

По ряду причин, в первую очередь ‒ при ожирении, поражении поджелудочной железы, инсулин теряет свою активность из-за частичной блокировки рецепторов этого гормона, что приводит к повышению уровня сахара, уверены ученые. Это явление называется инсулинорезистентность и является основным проявлением диабета второго типа.

"Нами доказано, что носители генетического варианта гена DUSP8 повышают риск развития сахарного диабета. Несмотря на то, что функциональное значение DSUP8 для этиологии заболевания пока до конца не понятно, по нашему мнению, исследования ведутся в правильном направлении", ‒ заявила соавтор исследования из Немецкого центра исследований диабета, доктор Соня Шривер.

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