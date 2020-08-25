Как понять, что вы – сапиосексуал? 9 признаков сексуальной ориентации "сапио"

Разговор с партнером для сапиосексуала должен быть интеллектуальным и увлекательным, в нем также должен присутствовать остроумный стеб над собеседником.

Люди с сапиосексуальной ориентацией самой возбуждающей чертой человека считают интеллект

Разбираемся, кто такой сапиосексуал, и по каким признакам его отличить.

Возможно, вам не всегда удастся точно определить, почему вы встречаетесь с человеком, с которым встречаетесь, но вы можете назвать, какие черты вашего партнера привлекли вас к нему изначально. Это была его или ее улыбка, чувство юмора, стиль, цвет волос, яркая красная помада или наличие веснушек? Но, если вы встречаетесь с сапиосексуалами, их больше всего привлекает не ваша внешность, а ваш интеллект. И хотя это относительно новый и не очень-то научный термин, вы можете встречаться с сапиосексуалом, даже не осознавая этого.

Кто такие сапиосексуалы

Этот термин впервые появился четыре года назад, когда один из самых популярных в мире сайтов знакомств – OkCupid – добавил в анкетах новую сексуальную ориентацию – «сапио». Это слово должно звучать знакомо, потому что оно происходит от латинского слова «sapiens» – ну вы знаете, как в homo sapiens – человек разумный. Так или иначе, именно с тех пор для многих пользователей этого портала, а также последовавшего его примеру Tinder’а, данная опция стала одним из основных критериев выбора партнера. Теперь термин внесен даже в Оксфордский словарь английского языка и в Urban Dictionary.

Так кто же такие сапиосексуалы, и какими качествами нужно обладать, чтобы причислить себя к их обществу?

По определению Urban Dictionary, сапиосексуал – это тот, кто считает, что чьи-то интеллектуальные способности являются наиболее привлекательной чертой. Они оцениваются выше каких-либо физических характеристик.

Влюбленные в IQ

Как мы уже сказали, люди с сапиосексуальной ориентацией самой возбуждающей чертой человека считают интеллект. Они выбирают себе партнера с наиболее проницаемым, пытливым и дерзким умом, а философскую дискуссию называют лучшей прелюдией к любви.

Сапиосексуалы обычно могут похвастаться высоким IQ и следовательно способны увидеть и оценить по достоинству эрудицию и красноречие других людей. Такие личности имеют широкий кругозор, могут свободно использовать метафоры, а на глупые вопросы часто отвечают иронией.

Что говорят ученые?

Как научный термин сапиосексуализм официально не признается и не используется сексологами и другими специалистами в области сексуального здоровья. Они объясняют это тем, что не имеет смысла выделять влечение к высокому интеллекту партнера как отдельную ориентацию, ведь мы не выделяем отдельно, к примеру, влечение к высокому финансовому достатку. Кроме того, каждый из нас по-разному оценивает уровень интеллекта.

Но почему тогда популярность сапиосексуальности не прекращает расти? По мнению специалистов, это связано с быстрым развитием технологий и особым восхищением, которое у нас сегодня вызывают ученые и изобретатели. Конечно, большую роль в росте этой тенденции играют средства массовой информации. Не зря многие герои зарубежных телесериалов являются гениями, которые, хотя и не могут похвастаться огромной мышечной массой и идеальными чертами лица, все равно притягивают женщин как магнит благодаря своему блестящему интеллекту.

Основываясь на главных определяющих характеристиках, вот семь признаков того, что вы можете быть сапиосексуалом.

Сапиосексуал ли вы? Проверьте!

Вы ответите «да» на каждое из следующих утверждений:

«Я люблю мужчин, которые не только ведут себя интеллигентно, но также одеваются в стиле интеллектуала».

«Глупые люди заставляют меня чувствовать раздражение и даже отвращение».

«Я без ума от тонких игр разума, которые заставляют теряться в догадках, нравлюсь я ему или нет».

Вы не сразу начали встречаться

Независимо от того, были ли вы друзьями в течение многих лет, прежде чем начали встречаться, или ваш партнер просто дольше ухаживал за вами, чем вы привыкли, сапиосексуал должен оценить ваши интеллектуальные способности, прежде чем он сможет по-настоящему заинтересоваться в вас. Таким образом, если интерес вашего партнера к вам значительно возрастает, чем больше он вас узнает, то есть вероятность, что он – сапиосексуал. Если же вы оцениваете мысли партнера прежде, чем принять от него какие-то знаки внимания, то сапиосексуал – это вы.

Вы цените все аспекты интеллекта партнера

Если вы поклонник книг по психологии, вы наверняка знакомы с термином «эмоциональный интеллект». Так вот, сапиосексуалов может привлекать именно этот аспект. То есть не всегда мысли, вычитанные в книгах, важны. Многие влюбленные в IQ, могут восхищаться партнером за его эмоциональную зрелость и остроумие.

Вы загораетесь, когда партнер использует надлежащую грамматику

И просто выходите из себя, когда в сообщении он не выделяет запятыми ваше имя. Вам в первую очередь важно, чтобы он безупречно говорил и писал на родном языке, разбирался в текущих событиях в стране, истории, литературе, бизнесе, финансах, психологии. И не важно, делает ли он упражнения для мозга или от природы имеет пытливый ум. Мужчина, чья речь безукоризненно поставлена, – ваш номер один, и когда он начинает о чем-то рассказывать, вы все готовы отдать, чтобы он не останавливался.

Ваши ссоры с партнером вращаются вокруг интеллектуальных вопросов

Вы обожаете вести с партнером жаркие споры на интеллектуальные темы. В любой дискуссии каждый из вас чувствует себя самым уверенным и остроумным, полностью вовлекаясь в анализ обсуждаемого аспекта, что часто может приводить к достаточно резким столкновениям.

Вы уважаете скромность

Хотя на первый взгляд кажется, что главное для сапиосексуалов – это эго партнера, это не то, чего они на самом деле хотят или ценят в человеке, который им приглянулся. Как объясняется на веб-сайте Love Dignity: «Многих сапиосексуалов, как правило, привлекает скромность человека, а не достижения, которыми он кичится». Так что, даже если у вас есть докторская степень, ваш партнер, скорее всего, не придаст этому значения. Вместо этого он предпочитает, чтобы вы проявили свой интеллект в беседе, а не распространялись о том, насколько вы умны.

Вы выбираете «умные» места для свиданий

Если вы сапиосексуал, то, скорее всего, предпочитаете искать мужчину мечты на курсах, тренингах, лекциях в музеях, галереях и книжных магазинах, в театрах и других местах, которые привлекают интеллектуалов.

Вы остроумно подшучиваете над партнером

Кроме того, что разговор с партнером для сапиосексуала должен быть интеллектуальным и увлекательным, в нем также должен присутствовать остроумный стеб над собеседником. Вы же не на лекции TED сидите, а на свидании. Суть в том, что вы не просто разговариваете, а делаете это креативно. Так что, если ирония – это язык, на котором вы общаетесь, есть все шансы, что вы – сапиосексуал.

Вы предпочитаете молчание small talk

Иногда лучшие разговоры – это разговоры, в которых не произносится ни слова. Это тот случай, когда вы уже состоите с партнером в отношениях, и у вас обоих нет необходимости заполнять каждую минуту молчания беседой. Иногда вы просто хотите остаться каждый наедине со своими мыслями: подумать, помечтать или просто расслабиться и наслаждаться моментом. Идеальный вариант для вас – сесть рядом с партнером на диване и вместе читать умные книги.

Источник: bhub.com.ua