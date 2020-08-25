Денежные заговоры от провидицы Ванги

Заговоры на деньги от Ванги позволяют попрощаться с финансовыми трудностями, найти хорошую работу и избавиться от нужды. Читают заговоры в одиночестве и никому не рассказывают об этом, чтобы не спугнуть удачу и не давать завистникам повода навредить.

Вангу многие знают как предсказательницу и помощницу

Вангу многие знают как предсказательницу и помощницу. Ее заговорами пользуются и в современном мире, ведь они уже не раз помогли страждущим обрести счастье, а также материальный достаток.

Заговоры на деньги от Ванги позволяют попрощаться с финансовыми трудностями, найти хорошую работу и избавиться от нужды. Читают заговоры в одиночестве и никому не рассказывают об этом, чтобы не спугнуть удачу и не давать завистникам повода навредить. Эксперты рекомендуют перед любым заговором сосредоточиться, прогнать прочь грустные мысли и настроиться на успех, чтобы как можно быстрее привлечь в жизнь денежную удачу.

Заговор на монеты

Заговор читают трижды в темной комнате, во время Полнолуния, положив на подоконник горсть монет:

«Царица Луна серебрится, к целому стремится. Освещай деньги мои, прибавляй, светом своим расти их заставляй. Деньги в лучах Луны купаются, множатся и прибавляются».

Монеты оставляют на подоконнике до утра, но так, чтобы на них не попали лучи Солнца. После деньги складывают в кошелек и не тратят, чтобы они привлекали денежную энергетику и защищали сбережения от лишних трат, нечестных на руку людей и бедности.

Денежный заговор

Три монеты и три купюры раскладывают на чистом столе, застеленном чистой скатертью. Рядом ставят вазу, наполняют ее фруктами и сладостями. После этого читают заговор:

«Жизнь сладка и в довольствии, да без звонких монет и шуршащих купюр ее не укупишь. Деньги в доме пусть водятся да не переведутся».

Деньги раскладывают по укромным местам, чтобы в доме не переводилось богатство, и финансовая удача не ушла.

Заговор на богатство

На стол ставят прозрачный стакан с чистой водой, рядом кладут кусочек хлеба на блюдечке, высыпают на него несколько крупинок соли и сахара, а затем читают заговор:

«Хлеб насущный, вода чистая, сахар и соль — пища простая. Не чужого прошу, свое умножаю. Удачу денежную призываю. Да не переведутся деньги в доме, да не будет нищеты в нем».

Хлеб нужно съесть до крошки и запить водой. Такой заговор поможет избежать нужды и бедности, а также привлечет богатство в дом.

Заговор от безденежья

Монетку зажимают в руке и проговаривают:

«На монету семью не накормить, все нужное не купить. Расти, монетка, преображайся, в хрустящие купюры превращайся. Как монетку в копилку положу, так и прогоню из дома нищету».

Монетку помещают в заговоренную заранее копилку и не забывают ее регулярно подкармливать. Такой заговор убережет от оттока финансов и привлечет денежную энергетику.

Заговор на сахар

С утра после пробуждения берут кусочек рафинада, съедают его и произносят:

«Как день сладко начинается, так пусть вся жизнь удачно пройдет. Сахарок деньги ко мне привлечет, сладостью их склеит, из дома не выпустит. Сколько сегодня потрачу, столько завтра вернется, да еще на двое помножится».

После выхода на улицу нужно бросить монету у порога и произнести:

«Деньги к деньгам липнут, в дом спешат, уходить из него не торопятся».

Монетку поднимают и прячут у входной двери, чтобы финансовая удача не прошла стороной.

Заговор на семечко

В горшочек помещают несколько монет, заполняют его землей и сажают зернышко, приговаривая:

«Денежный сад выращу, без денег в доме не останусь. Как росток появится, так и денежная удача придет, меня из нищеты выведет, путь к богатству укажет».

За семечком ухаживают, поливая его денежной водой и время от времени повторяют слова заговора. Вместо семечка можно посадить домашний цветок, способный привлечь деньги.

Каждый из заговоров Ванги поможет справиться с денежными проблемами, но важно помнить, что жадность не приветствуется и может лишь навредить. После того как выбранный заговор прочтен, нужно избегать долгов и не давать своих сбережений взаймы. Кроме заговоров можно использовать талисманы, которые притянут богатство в дом.

Источник: dailyhoro.ru