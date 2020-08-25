Пикантный астрологический гороскоп Павла Глобы на неделю с 24 по 30 августа 2020 года

Павел Глоба рассказал о том, как достичь благополучия и счастья всем Знакам Зодиака в конце лета. Точный прогноз на неделю с 24 по 30 августа поможет вам понять, как добиться своих целей с минимальными затратами сил.

Павел Глоба рассказал о том, как достичь благополучия и счастья всем Знакам Зодиака в конце лета

В целом нас ожидает очень интересная и, что самое важное, продуктивная неделя. Главный совет для любого человека сейчас — не торопиться с выводами и не бороться до конца.

Овен

Овнам начать неделю стоит с уборки — нужно избавиться от старого, чтобы привлечь в жизнь что-то новое. Астролог советует не бояться расставаться с вещами, которые уже не нужны или просто не работаю, сломаны, не актуальны. Чем раньше провести ревизию и убраться дома. Тем легче пройдет самый неблагоприятный день недели — 28 августа.

Что касается дней силы, то ими можно считать 26, 27 и 30 число. В эти дни Овнов ожидает большая удача во всех сферах. Возможно, что на этой неделе враги и недоброжелатели начнут распространять ложную информацию. Павел Глоба советует не обращать на это внимания. Нужно сфокусироваться на чем-то приятном, не думая о слухах и сплетнях.

Телец

Существует несколько качеств, которые мешают добиваться успеха. 24 августа, в самый неблагоприятный день недели, эти качества могут обостриться максимально сильно. Также в начале недели могут иметь место конфликты с окружающими — в том числе, с родственниками и второй половинкой. Нужно набраться терпения и не отвечать негативом на негатив.

28 и 29 августа звезды будут максимально созидательными. В это время на Тельцов может напасть творческий порыв, желание сменить обстановку. В конце недели полезно будет бывать на свежем воздухе, отправляться в поездки, совершать дорогостоящие приобретения. Самое главное — успеть все сделать до воскресенья. 30 число лучше посвятить уединению и отдыху.

Близнецы

У Близнецов начинается время, прекрасно подходящее для знакомств, для начала новых отношений, примирения с любимым человеком. Чтобы компенсировать недостаток удачи, можно воспользоваться ритуалами на любовь. Также полезным будет ношение красной и белой одежды. Астролог советует Близнецам уделить некоторое время родителям и другим родственникам.

Неделя идеально подходит для переговоров и заключения сделок на работе, в бизнесе. Только 26 числа стоит быть чуточку осторожнее, потому что звезды будут в диссонансе с планетами. Это идеальные период для работы, спокойного и размеренного труда. Желательно сейчас не переутомляться, особенно в конце недели. Полезными будут командировки.

Рак

Ракам для привлечения благополучия стоит избавиться от негатива. В этом им поможет магия перекрестков, а также отдых, развлечения и общение с яркими и интересными людьми. Уже с самого начала недели звезды будут созидательными, поэтому Ракам улыбнется удача. Самым неблагоприятным днем недели станет пятница. На работе лучше закончить все самое важное в четверг.

В конце недели Павел Глоба советует Ракам посвятить себя домашним делам. Если придется много работать и заниматься важными проектами, желательно дважды проверять полученную информацию. Стоит избегать пребывания рядом с теми, кто заставляет следовать каким-то особым правилам и ставит ограничения. Общение должно быть легким и приятным.

Лев

26 и 27 августа — дни силы на этой неделе, но и в эти дни стоит избавляться от некоторых вещей, которые блокируют путь к счастью. Эта неделя — время освобождения, время поиска мотивации, исправления допущенных ранее ошибок в любви, в делах, работе. Также астролог отмечает, что в целом эта неделя подходит прекрасно для помощи окружающим.

Это то самое время, когда приложенные усилия пропорциональны выхлопу. На работе повысить доходы и достичь амбициозных целей поможет трудолюбие, ответственность, самостоятельность. Это идеальное время для саморазвития, получения навыков и полезного опыта. Павел Глоба советует Львам не сидеть без дела, а двигаться вперед — к мечте.

Дева

У Дев позитивным будет начало и конец недели. В понедельник астролог советует Девам создать благоприятную атмосферу в доме. Особенно полезно это будет для тех, кто работает в родных стенах. В беспорядке и окружении ненужными вещами можно потерять вдохновение. Всем, кто работает в коллективе, стоит попридержать пока свои идеи. Начальство их не одобрит.

26 августа ожидается резкий негативный всплеск. В этот день нужно спокойнее реагировать на все происходящее. В целом неделя прекрасно подходит для отпуска, деловых поездок и смены обстановки. Также полезно будет заниматься творчеством, поисками новых увлечений. Для Дев сейчас открыты все двери. Нужно лишь выбрать, в какую из них войти.

Весы

У Весов начинается время, когда нельзя привязываться к правилам. Нужно создавать что-то новое, но для этого придется посвятить себя полностью творческому процессу. 26,27 и 30 августа удача будет рядом с Весами, будет постоянно помогать им улучшать свою жизнь во всех аспектах. В эти дни также усиленной будет интуиция, которая поможет Весам принимать важные решения.

Притягивать к себе удачу и деньги поможет следование энергетическим законам успеха. Омрачить эту неделю могут сильные ссоры с близкими, второй половинкой и друзьями. Чтобы этого не произошло, лучше пока не высказывать критику в адрес этих людей. Нужно дать им больше свободы. Астролог рекомендует как можно меньше спорить, выяснять отношения.

Скорпион

Скорпионам стоит опасаться всплесков негативной энергии, особенно в самый неблагоприятный день недели — 30 августа. В этот день звезды могут вывести на поверхность все темные стороны характера Скорпионов. В этот день лучше освободить себя от решения каких-то проблем и контактов с людьми.

В остальные дни недели, а особенно 28 и 29 августа, необходимо работать на износ. Сейчас то самое время, когда можно штурмовать новые вершины, либо выбираться из долговых ям. Большая удача ждет Скорпионов и в любовной сфере. В конце лета эти люди смогут найти вторую половинку. Всем, кто уже в отношениях, полезно будет делать подарки второй половинке, устраиваться романтический отдых.

Стрелец

С 24 по 26 августа энергия звезд будет падать, но потом Стрельцов ожидает резкий взлет позитива. Созидательная сила ночных светил будет расти вплоть до 30 числа, когда достигнет максимума. На этой неделе астролог советует Стрельцам оказывать поддержку коллегам и близким, но в сложных ситуациях не бояться просить их об ответных услугах.

В конце недели полезными будут современные гадания на будущее, духовные поиски. Одиноким Стрельцам сейчас будет улыбаться удача. Эти люди смогут найти вторую половинку, начать новые отношения. Не стоит полностью уходить в амурные приключения, потому что работа требует внимания. Павел Глоба советует не отвечать на негатив противным людям.

Козерог

У Козерогов начинается период, когда стоит избегать общения с завистливыми Знаками Зодиака. Особенно это актуально в неблагоприятные дни — такие, как, например,28 августа. Отношения со второй половинкой будет протекать очень удачно. Самое главное — не сидеть в четырех стенах. Можно отправляться в поездки, заниматься совместными делами, покупками.

Начало недели — очень удачное время для Козерогов. В это время можно ходить на собеседования, искать работу, увлечения. Полезно также начинать ремонт, благоустройство дома, совершать переезды. Это очень удачное для работы. Козерогов посетит особый энтузиазм и мотивация. Нет ничего невозможного — есть лишь дела, на которые требуется больше времени.

Водолей

Водителям сейчас нельзя мешкать. Нужно действовать. Привлечь любовь, удачу и деньги им помогут советы фэн-шуй на каждый день. Вполне возможно, что звезды и планеты подкинут Водолеям много новых проблем, так что просиживать штаны и ждать у моря погоды не стоит. Особенно трудным будет начало недели, потому что звезды и планеты окажутся в диссонансе.

В середине недели продуктивность людей данного Знака вырастет многократно. Нельзя забывать и про отношения с партнером, про семью и близких. Если с головой уйти в работу, любовь и дружба могут дать течь и пойти к одну. Это идеальное время для оказания поддержки окружающим.

Рыбы

Финансовая сфера жизни для Рыб станет основной. Это значит, что придется посвящать себя делам как можно чаще. Также на благосостоянии благотворно могут сказаться денежные приметы. На этой неделе очень повезет всем, кто имеет дело с техникой, занимается работой с цифрами. Покупки временно лучше отложить. Сейчас не лучшее время для шопинга.

В целом это будет очень благоприятная неделя с аж четырьмя днями силы: 24, 25, 28 и 29 августа. Несмотря на это, лучше избегать ссор и бесцельных замечаний. Также астролог советует Рыбам не рассказывать о своих тайнах, планах и амбициях малознакомым людям. Это может привести к появлению проблем.

Источник: dailyhoro.ru