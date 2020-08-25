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Накроет по полной: Мощная магнитная буря 29 августа 2020 года сильно подействует на самочуствствие людей

10:51 25.08.2020 Фото: wikimedia.org
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В этот день возможен сильный упадок сил, головные боли и мигрени, обострение психических и хронических болезней, могут возникнуть проблемы со сном. 30 августа буря станет слабее, но плохое самочувствие люди также смогут почувствовать.

Накроет по полной: Мощная магнитная буря 29 августа 2020 года сильно подействует на самочуствствие людей
В конце августа Землю накроет сильная магнитная буря, которая доставит неприятности всех людям

В конце августа Землю накроет сильная магнитная буря, которая доставит неприятности всех людям. Специалисты отмечают, что головные боли, ухудшение самочувствия, раздражительность и упадок сил возможны даже у тех, кто не склонен к метеочувствительности.

По данным специалистов Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН, сильная и затяжная магнитная буря начнется 29 августа и будет длиться до конца месяца. Самым тяжелым днем для состояния здоровья человека будет именно 29 августа.

В этот день возможен сильный упадок сил, головные боли и мигрени, обострение психических и хронических болезней, могут возникнуть проблемы со сном. 30 августа буря станет слабее, но плохое самочувствие люди также смогут почувствовать.

Чтобы минимизировать воздействие вспышки на солнце, эксперты рекомендуют:

Избегать нахождения на открытом солнце в его активное время, прогулки лучше совершать утром или вечером. А по возможности – провести этот день за городом, в тени.

Утром нужно сделать зарядку, а потом – контрастный душ. Вечером можно принять расслабляющую ванную.

Питаться нужно полноценно, пить достаточное количество воды, исключить сладкую и соленую пищу, алкоголь.

Людям с хроническими заболеваниями ограничить активность, больше отдыхать, а под руками держать необходимые лекарства.

Источник: ria-m.tv

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