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Потенциально опасный астероид летит к Земле: 1 сентября 2020 года Апполон 2011 ES4 достигнет планеты, сообщает NASA

10:16 25.08.2020 Фото: pixabay.com
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В этот день, в 19 часов 12 минут по МСК космический объект будет находиться на удалении всего в 121 тыс. км, или же 0.0008 а. е. Это примерно в 3 раза меньше, чем расстояние от Земли до её естественного спутника – Луны.

Потенциально опасный астероид летит к Земле: 1 сентября 2020 года Апполон 2011 ES4 достигнет планеты, сообщает NASA
Астероид, получивший в перечне непланетарных космических объектов Солнечной системы название 2011 ES4, был обнаружен 2 марта 2011 года

Американское космическое агентство NASA ещё в начале августа месяца 2020 года сообщило о приближении к Земле астероида, имеющего классификационный номер 2011 ES4. Данный космический объект не будет первым, пролетающим в этом году рядом с планетой, однако именно он пройдёт на самом близком расстоянии от её поверхности.

Что являет собой астероид 2011 ES4?

Астероид, получивший в перечне непланетарных космических объектов Солнечной системы название 2011 ES4, был обнаружен 2 марта 2011 года. В это время космический объект, размеры которого приблизительно равны от 22 до 49 метров в поперечнике, пребывал в солнечном удлинении 159 градусов, находясь на удалении от Земли в 8 млн 100 тыс. км, или же 0,054 астрономической единицы (а. е.). В 2011 году астероид 2011 ES4 максимально приблизился к третьей от Солнца планете 13 марта.

Данный космический объект классифицируется, как астероид группы Аполлона – объекты, которые могут не только приближаться к Земле на достаточно близкое расстояние, но и пересекать её орбиту.

К космическим телам Апполона относился и метеорит «Челябинск», столкнувшийся с Землёй (предварительно распавшись в атмосфере на фрагменты, 53 из которых достигли поверхности планеты) 15 февраля 2013 года в Челябинской области России возле озера Чебаркуль.

Отличительной особенностью 2011 ES4 является то обстоятельство, что этот астероид имеет довольно короткую «дугу наблюдения», составляющую всего 4 дня. С марта 2011 года этот объект астрономами не наблюдался.

Когда ожидается максимальное сближение астероида 2011 ES4 с Землёй?

По расчётам астрономов американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (National Aeronautics and Space Administration) – NASA, астероид 2011 ES4 максимально приблизится к Земле в первый день осени 2020 года – 1 сентября. В этот день, в 19 часов 12 минут по МСК космический объект будет находиться на удалении всего в 121 тыс. км, или же 0.0008 а. е. Это примерно в 3 раза меньше, чем расстояние от Земли до её естественного спутника – Луны.

Во время пролёта мимо Голубой планеты скорость «космического странника» будет составлять примерно 28 тыс. 800 км/ч, или 8 км/сек. Несмотря на то, что астероид 2011 ES4 пройдёт на таком близком расстоянии от Земли, учёные не считают этот астрономический объект потенциально опасным.

Дело в том, что к данной категории метеоров, болидов, астероидов и комет астрономы относят прежде всего те космические тела, которые в случае падения на поверхность планеты могут вызвать существенные разрушения, а если упадут в океан – большое цунами. Для этого при столкновении размер объекта, прибывшего из космоса, должен составлять как минимум 100 метров в поперечнике.

Источник: 1rre.ru

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