Сбербанк признан самым дорогим брендом России. На 2 и 3 месте Газпром и Лукойл

Уже четвертый год подряд лидирующие позиции удерживает Сбербанк. Стоимость его бренда в этом году специалисты оценивают в 840,2 миллиарда рублей.

Уже четвертый год подряд лидирующие позиции удерживает Сбербанк

Известная британская консалтинговая компания Brand Finance опубликовала новый рейтинг самых дорогих российских брендов. Уже четвертый год подряд лидирующие позиции удерживает Сбербанк. Стоимость его бренда в этом году специалисты оценивают в 840,2 миллиарда рублей, что значительно опережает остальных конкурентов.

Такие результаты, по мнению британских экспертов, компания смогла достичь благодаря развитию цифровой экосистемы и постоянного приобретения нового бизнеса. К тому же узнаваемость бренда, в свою очередь, позволила сделать более успешной и саму интеграцию этих новых сервисов.

Кроме Сбербанка в десятку самых дорогих российских брендов также вошли: "Газпром" (стоимость торговой марки — 481,3 миллиарда рублей), на третьем — "Лукойл" (370,9 миллиарда). Далее расположились "Роснефть" (245,3 миллиарда), РЖД (198,8 миллиарда), ВТБ (177,9 миллиарда), "Магнит" (172,7 миллиарда), МТС (148 миллиардов) и "Новатэк" (135,6 миллиарда) и "Татнефть" (130,2 миллиарда).

Кстати, на 13-м месте в рейтинге оказался «Аэрофлот» (107,8 миллиарда рублей). В то же время, он же вновь остался сильнейшим авиационным брендом в мире.

Источник: planet-today.ru