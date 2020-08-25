Сбербанк признан самым дорогим брендом России. На 2 и 3 месте Газпром и Лукойл

Известная британская консалтинговая компания Brand Finance опубликовала новый рейтинг самых дорогих российских брендов. Уже четвертый год подряд лидирующие позиции удерживает Сбербанк. Стоимость его бренда в этом году специалисты оценивают в 840,2 миллиарда рублей, что значительно опережает остальных конкурентов.
Такие результаты, по мнению британских экспертов, компания смогла достичь благодаря развитию цифровой экосистемы и постоянного приобретения нового бизнеса. К тому же узнаваемость бренда, в свою очередь, позволила сделать более успешной и саму интеграцию этих новых сервисов.
Кроме Сбербанка в десятку самых дорогих российских брендов также вошли: "Газпром" (стоимость торговой марки — 481,3 миллиарда рублей), на третьем — "Лукойл" (370,9 миллиарда). Далее расположились "Роснефть" (245,3 миллиарда), РЖД (198,8 миллиарда), ВТБ (177,9 миллиарда), "Магнит" (172,7 миллиарда), МТС (148 миллиардов) и "Новатэк" (135,6 миллиарда) и "Татнефть" (130,2 миллиарда).
Кстати, на 13-м месте в рейтинге оказался «Аэрофлот» (107,8 миллиарда рублей). В то же время, он же вновь остался сильнейшим авиационным брендом в мире.
Источник: planet-today.ru